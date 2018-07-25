Жительница Видного дважды чуть не переехала остановившего ее полицейского - ВИДЕО

Для одной из жительниц Видного (Московская область) квартирный переезд может закончиться весьма неожиданными последствиями - уголовным делом, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype. Суть в том, что транспортировка личных вещей сопровождалась временным блокированием дороги. Более того, женщина дважды чуть не переехала сотрудника полиции, который хотел ее остановить. Инцидент попал на видео.

Происшествие произошло 22 июля в ЖК "Зеленые аллеи". По информации от автора видео, женщина на протяжении 40 минут блокировала проезд по двору "Газелью", так как требовалась погрузка мебели. Но на протяжении 30 минут никаких работ не проводилось.



Одна из местных жительниц подъехала к "Газели" и поставила свою машину на аварийные огни. Женщина-инициатор переезда повела себя агрессивно, бросалась в драку и угрожала. Поблизости оказался полицейский, который постарался остановить и образумить разбушевавшуюся женщину.



Сотруднику правоохранительных органов самостоятельно справиться не удалось - нарушительница за рулем Volkswagen Tiguan дважды чуть не сбила полицейского. Пришлось вызвать подкрепление. Местные жители до сих пор находятся в крайнем возмущении - из-за хамского поведения женщины, и по причине длительного блокирования двора.

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