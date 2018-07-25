"Иранская Джоли" показала своё истинное лицо - ФОТО

Фотографии 19-летней иранки Сахар Табар стали вирусными в конце 2017 года. Пользователи соцсетей недоумевали: как симпатичная девушка могла добровольно себя изуродовать? И вот теперь Табар показала фото без макияжа и обработки, и всё встало на свои места, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В конце прошлого года 19-летняя Сахар Табар буквально взорвала Сеть своими пугающими фотографиями. Сообщалось, что она сделала больше 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Впрочем, по мнению многих пользователей, Сахар скорее напоминала главного персонажа мультфильма "Труп невесты".

Теперь же девушка выложила в Instagram свои реальные фотографии без макияжа и фотошопа. И в этой симпатичной иранке невозможно узнать жертву пластики, над которой смеялся весь Интернет.

Сахар призналась, что действительно сделала несколько пластических операций - поправила нос, увеличила губы и сделала липосакцию. Но назвать её жертвой пластики язык не повернётся.

Девушка объяснила, что редактирует снимки ради развлечения. Её цель - сделать фотографии смешными. Что ж, посмеяться ей и правда удалось - история об иранке, которая изуродовала себя операциями, обошла все мировые СМИ.