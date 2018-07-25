Американец запечатлел во время урагана "явление Бога" - ВИДЕО

25 июля 2018 13:10

Житель американского штата Алабама опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с ураганом. Пользователи соцсети рассмотрели на видео, как по небу среди облаков шагает фигура Иисуса Христа, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

Зрители испытали восторг от увиденного. Одна из девушек написала, что фигуру Христа отчетливо видно на 2:38 минуте записи. Многие присоединились к ее словам и ответили множеством восклицаний "Аминь!". Некоторые разглядели на видео привидение, другие - НЛО.

Ранее неопознанный летающий объект попал в объектив камеры в Смоленске. Житель успел сфотографировать пятно, которое зависло над крышами многоэтажек.

Нажмите на видео для просмотра:
Американец запечатлел во время урагана

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az