В Индии спасли упавшего в бассейн слоненка - ВИДЕО

25 июля 2018 17:13

Это момент, когда слона-младенца поймали на камеру, так как он отчаянно пытался вытащить себя из резервуара для воды, в который он попал, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. Слон был замечен в цементированном резервуаре чайного сада в Алипурдуаре в Западной Бенгалии, Индия, после местные жители услышали его ужасные крики. Они сказали, что слон, возможно, упал, пытаясь выпить воду из резервуара.

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В Индии спасли упавшего в бассейн слоненка

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