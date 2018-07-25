В Индии спасли упавшего в бассейн слоненка - ВИДЕО

Это момент, когда слона-младенца поймали на камеру, так как он отчаянно пытался вытащить себя из резервуара для воды, в который он попал, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. Слон был замечен в цементированном резервуаре чайного сада в Алипурдуаре в Западной Бенгалии, Индия, после местные жители услышали его ужасные крики. Они сказали, что слон, возможно, упал, пытаясь выпить воду из резервуара.

Нажмите на видео для просмотра:

