Ветеринары рассказали, как правильно сосчитать собачьи годы

Старый миф о том, что один год животного - это семь человеческих, неверен.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, люди заметили, что средняя собака живет около 1/7 человеческой жизни, отсюда и родился миф. Современные ветеринары предлагают разделять жизнь домашних животных на несколько периодов, причем на их длительность влияют размеры питомца.

Сроки жизни у более крупных животных, как правило, меньше, чем у маленьких, поэтому намного более важной информацией для ветеринара является этап развития вашего питомца, а не его реальный возраст. Жизни собак ветеринары предлагают разделять на шесть этапов: щенок - до полугода, маленький - от полугода до 9 месяцев, в расцвете - до 7 лет, взрослый - до 10 лет, пожилой - до 13 лет, престарелый - 13 и более лет, с поправками на размер животного. Те же этапы можно выделить и у кошек.

Зная эти особенности, можно не только продлить жизнь питомцам, но и улучшить ее качество на каждом этапе.

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