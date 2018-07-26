Ветеринары рассказали, как правильно сосчитать собачьи годы
Старый миф о том, что один год животного - это семь человеческих, неверен.
Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, люди заметили, что средняя собака живет около 1/7 человеческой жизни, отсюда и родился миф. Современные ветеринары предлагают разделять жизнь домашних животных на несколько периодов, причем на их длительность влияют размеры питомца.
Сроки жизни у более крупных животных, как правило, меньше, чем у маленьких, поэтому намного более важной информацией для ветеринара является этап развития вашего питомца, а не его реальный возраст. Жизни собак ветеринары предлагают разделять на шесть этапов: щенок - до полугода, маленький - от полугода до 9 месяцев, в расцвете - до 7 лет, взрослый - до 10 лет, пожилой - до 13 лет, престарелый - 13 и более лет, с поправками на размер животного. Те же этапы можно выделить и у кошек.
Зная эти особенности, можно не только продлить жизнь питомцам, но и улучшить ее качество на каждом этапе.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ученые выявили плюсы плохого настроения
Точный гороскоп на четверг
Ученые обнаружили доказательства существования воды на Марсе
На МКС вырастят хрящи человека с помощью 3D-принтера
Tikinti materialları bazarında qiymətlər - VİDEO
В Белом доме анонсировали новую встречу Трампа с Путиным
«Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании
В Азербайджане задержано 62 незаконных мигранта - ФОТО
На стройплощадке в Москве обнаружили бомбу времен войны
Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа
"Марсель" условно отстранен от еврокубков на один сезон
Армения нарывается на войну с Азербайджаном
-
25 Июл. 13:01 7 957
-
25 Июл. 14:32 7 102
-
25 Июл. 13:10 5 271
-
25 Июл. 10:38 4 920
-
25 Июл. 11:04 4 852