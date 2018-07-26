Сможете ли вы разгадать любимую загадку Илона Маска?

Илон Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, основатель компаний SpaceX и X.com. Быть принятым на работу в одну из его компаний - мечта многих и многих, которые хотят стать такими же успешными, как и он. А для приема на работу, как известно, надо пройти собеседование. Неизвестно, есть ли вакансии в компаниях Илона Маска, зато известно, ЧТО он может спросить на собеседовании. Если вам интересно, то есть возможность подготовиться к этому интервью.

Знайте, что вам будет совсем нелегко. Встреча с самим Илоном Маском - это уже волнительно, а если удастся справиться с волнением, то вам еще предстоит ответить на его вопросы. И не просто ответить, а ответить правильно, чтобы он понял, что вы действительно подходите ему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, один из "очень важных" вопросов успешного бизнес-лидера - "Расскажите мне историю своей жизни, о решениях, которые вы принимали, и почему вы их принимали, а также расскажите о некоторых наиболее сложных проблемах, с которыми вы работали, и как вы их решали".

Не ожидали такого? Это еще не все.

Вопрос

Если вы правильно рассказали, с какими проблемами вы сталкивались и как вам удалось их решить, неугомонный предприниматель может проверить вас на сообразительность и задать вам такой вопрос: "Вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите одну милю на юг, одну милю на запад и одну милю на север. В конце Вы оказываетесь в той же самой точке, из которой Вы начали движение. Где Вы находитесь?"

Подсказка: есть два правильных ответа на эту сложную загадку. Проверить себя вы можете ЗДЕСЬ.

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