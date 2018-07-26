Почему мы иногда «встаём не с той ноги»

Было ли у вас с самого утра такое чувство, что сегодня все пойдет не так, как надо - то ли вы застрянете в пробке на дороге, то ли босс учинит вам разнос, то ли все ваши свидания закончатся ничем? А потом, слава Богу, ничего такого не происходило. Так с какой ноги вы сегодня встали?

Предвкушение неприятностей может привести к реальным неприятностям

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в новом исследовании, проведенном психологом из университета штата Пенсильвания Жиншил Хаян, ученые обнаружили, что настроение человека после пробуждения утром оказывает большое влияние на остальную часть дня. Видите ли, у людей есть потрясающая способность предсказать, что произойдет в течение дня, и это может быть очень полезно, когда надо действительно подготовиться к худшему. Может быть, здесь нет ничего слишком уж удивительного. Но дело в том, говорит Хаян, что способность прогнозировать худшее "может нанести вред памяти, независимо от того, происходят ожидаемые стрессовые события или нет".

Вот в чем проблема. Конечно, если вы правильно настроитесь на плохой день, вы можете подготовиться к неприятностям или даже предотвратить их. Но если вы неправильно настроитесь, то ваш день, скорее всего, пойдет не так, как вам хотелось бы, просто из-за одних только мыслей. Во всяком случае психологи давно подозревали об этом, и чтобы проверить эту гипотезу, они попросили 240 добровольцев каждое утро с помощью специального приложения на смартфоне фиксировать свое настроение и сообщать им. В частности, участники должны были предсказать, насколько стрессовым будет для них день, а затем сообщить еще пять раз в течение дня о своих текущих уровнях стресса. И наконец, прежде чем отправиться спать, они должны были сообщить, насколько напряженным будет следующий день, согласно их настрою.

Неприятности можно предотвратить

Кроме этого ученые просили участников в течение дня тестировать свою рабочую память. И, на удивление, оказалось, что более высокие уровни стресса соответствовали более низким показателям результативности. Однако, что примечательно, предчувствие стресса ранним утром оказало еще большее влияние на рабочую память, чем фактический стресс. То есть - если вы просыпаетесь, чувствуя, что все будет ужасно, ваш мозг будет "подавлен" этой мыслью в течение дня.

Одним из факторов, не оказавших большого влияния на рабочую память, было ожидание стресса перед сном. Это именно то, что поможет вам управлять стрессом в ожидании будущих событий: если вы думаете, что в ближайшем будущем у вас могут быть неприятности, приготовьтесь к этому накануне, перед тем как лечь спать. Таким образом, вы можете проснуться с готовым планом по избеганию неприятностей, вместо того, чтобы предчувствовать что-то плохое за утренним кофе. Согласно исследованиям, это также поможет вам лучше спать.

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