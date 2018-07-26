Ученые объяснили, кому полезно есть землю

Камешки в желудках домашней птицы и ископаемых рептилий не редкость. Употребляют в пищу грунт и некоторые народы. В науке это называется литофагией и геофагией. Day.Az со ссылкой на РИА Новости рассказывает, какие гипотезы выдвинули ученые для объяснения этого явления.

Земляная запеканка

В индонезийской деревне Табан каждое утро местные жители отправляются на рисовые поля. Но их цель не рис, а мягкая и влажная почва, из которой с помощью палок, бамбукового ножа и огня они приготовят традиционное блюдо - ампо. Индонезийцы уверены, что земля помогает от головной и зубной боли, а если ее есть во время беременности, то у новорожденного будет здоровая и красивая кожа.

Табанские крестьяне не единственное сообщество на планете, считающее грунт пригодным для питания. Геофагия встречается среди племен бассейна Амазонки и Южной Африки. Почву ели в Индии - "глину моголов", в Новой Зеландии - англичане были обескуражены, поняв, что "овсянка туземцев" состоит из серовато-желтого грунта вулканического происхождения. Еще два века назад землей питались и в России - на побережье Охотского моря употребляли съедобную глину, известную как земляная сметана.

Сегодня в развитых странах случаи поедания человеком камней и грунта фиксируются только при депрессиях и психических расстройствах. Иное дело братья наши меньшие.

Рептилии предпочитают камни, а слоны - глину

Среди литофагов преобладают животные с мускульным желудком - птицы, рептилии, земноводные и некоторые виды рыб. К примеру, гастролиты (так называются камни в желудке) находят у травоядных динозавров. Из млекопитающих камни заглатывают только ластоногие. Остальные чаще едят грунт. В книге "Литофагия: геологические, экологические и биомедицинские аспекты" российский биолог Александр Паничев отмечает, что стокилограммовый олень за раз съедает от одного до пяти килограммов глины, а слон весом пять тонн может поглощать ее ведрами.

Минеральный состав камней и земли, потребляемых птицами, пресмыкающимися, амфибиями, одинаков и почти не зависит от того, где они обитают. Это, как правило, кристаллы кварца или обломки окварцованных пород, полевой шпат. У млекопитающих, наоборот, вкусы очень разнообразные и связаны с климатическими условиями, в которых они живут, - климат определяет характер выветривания горных пород и, соответственно, состав вторичных минералов.

Так, животные умеренных и высоких широт едят глинистые минералы из групп гидрослюд и хлоритов, тропические и субтропические виды - из группы каолинита. Обитатели регионов с молодыми вулканическими породами предпочитают смектиты.

Чтобы желудок работал, токсины вымывались

Ученые считают, что литофагия - это способ восполнить дефицит в организме питательных веществ, но каких именно - единого мнения нет. Самая распространенная гипотеза: поглощая камни и грунт, животные, особенно травоядные, устраняют нехватку натрия в организме. Поэтому в их рационе преобладают обогащенные дефицитным элементом растения (чаще водные виды), минерализованные воды и горные породы.

Однако эта теория не согласуется с данными, которые в своей монографии приводит Александр Паничев: у половины видов млекопитающих и всех птиц натрий из земли усваивается плохо.

По другой версии, минералы нормализуют кислотность в пищеварительном тракте. Попадая в кишечник, они сорбируют фосфор и другие вещества, играющие роль слабокислых электролитов. На этом основана еще одна гипотеза, согласно которой животные используют природные сорбенты как противоядия. Опыты показали, что крысы и обезьяны при отравлении заглатывают землю, чтобы нейтрализовать попавший в организм яд.

Антидепрессант и антибиотик

Исследователи из Дальневосточного отделения РАН, более тридцати лет изучающие литофагию среди животных Сихотэ-Алиня и Кавказа, обнаружили, что в горячих источниках, вокруг которых животные выедали грунт, вода обогащена редкоземельными металлами, так же как и глинистые породы.

Между тем накопились данные о том, что элементы группы лантаноидов скапливаются в глиальных тканях мозга, участвуют в метаболизме, коагуляции крови, способствуют снятию воспалительных процессов. Исходя из этого, ученые предполагают, что поедание камней и земли помогает побороть стресс и укрепить иммунитет.

Исследователи из Университета Лагоса (Нигерия) показали, что в глинистых почвах могут содержаться микроорганизмы, продуцирующие антибиотики, что, в свою очередь, помогает противостоять микробам и инфекциям. Возможно, поэтому около 80 процентов жителей Африки практикуют геофагию. Впрочем, европейские исследователи предупреждают: эта пищевая привычка очень вредит здоровью, особенно беременных женщин и их будущих детей, и способствует анемии.

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