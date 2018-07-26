Каких сладостей лучше избегать

Искусственные красители, трансжиры и рафинированные углеводы - это далеко не все, чем диетологи пугают любителей сладкого, однако полный отказ от лакомств лишит человека дополнительного источника радости, уверены опрошенные РИА Новости эксперты, передает Day.Az. Врачи рассказали, как не только не навредить организму, но и найти полезные сладости.

Бомба, замешанная на трансжирах

Нельзя говорить однозначно, что все сладости вредны, считает врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова.

"Если, например, у человека есть лишний вес или сахарный диабет, то, безусловно, любые сладости на сахаре, на фруктозе - это не очень хорошо, однако такие люди могут использовать сладости на натуральных сахарозаменителях", - заявила она.

По словам эксперта, к ним в том числе относятся сироп топинамбура и сироп агавы.

"Есть сахарозаменители химические, на них тоже сейчас часто делают сладости, и в принципе они не принесут вреда с точки зрения повышения уровня сахара - они также некалорийные. Но сами по себе они не очень хороши для человеческого организма, полезными такие лакомства назвать никак нельзя", - уточнила Александрова.

Эксперт предупреждает, что наибольшее количество вредных веществ находится в сладостях, созданных специально для детей.

"Детей производители привлекают с помощью химических красителей, позволяющих создать яркий цвет. Это различные драже, карамель всех цветов радуги, там много ненужных ингредиентов, ненатуральных. То есть это чистый сахар и вредные добавки. При этом дети неконтролируемо их едят", - подчеркнула диетолог.

Также, по ее словам, отнюдь не полезны различные вафли и печенье, они, как правило, сделаны на маргарине.

"Это углеводная жировая бомба, замешанная на трансжирах, которые очень сильно нарушают обмен веществ в организме", - пояснила собеседница агентства.

Конфетный культ

Александрова также обратила внимание на то, что для детей сладкое часто становится культом.

"Мы формируем в детстве привычки в питании, соответственно, если ребенок привыкнет, что это нормально - постоянно есть сладости, то он с этой установкой и вырастет", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что если ребенок склонен к ожирению или сахарному диабету, то избыток сладкого спровоцирует заболевание.

"Потом, когда он будет вынужден корректировать свой вес, станет очень тяжело в силу привычки перестраиваться или отказываться от этого", - добавила она.

По ее словам, ребенку вообще не нужны сладости.

"Их надо убрать с глаз и не надо покупать, не надо из них делать культ. И давать настолько мало, чтобы не вызывать у ребенка сильного огорчения из-за этого", - советует эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Елена Чедия также напомнила, что каждый пятый ребенок в Европе страдает от избыточного веса и Россия постепенно приближается к этим показателям.

"На питание детей нужно обращать особое внимание, а сладости - это дополнительный источник легкоусваиваемой энергии. Если ребенок не может потратить всю энергию, которую он получает, то, естественно, она откладывается в жиры", - заявила эксперт.

Она также подчеркнула, что вкусовые привычки надо воспитывать с детства для того, чтобы во взрослом возрасте не было проблем.

"Например, некоторые взрослые заедают стрессовые ситуации, такие привычки часто идут из детства. Если ребенок здоров, он может есть сладости, но все хорошо в меру", - резюмировала она.

Сладкие антидепрессанты

Чедия также отметила, что ограничения должны быть и у пожилых людей, поскольку с возрастом изменяется гормональный фон, замедляется обмен веществ, человек тратит значительно меньше энергии. В результате избыток энергии, полученной из пищи, превращается в жиры.

В свою очередь, Александрова добавляет, что "с каждым годом мы должны корректировать рацион в сторону уменьшения калорийности, прежде всего за счет уменьшения высококалорийных продуктов, в первую очередь это сладкое, и мы должны искусственно увеличивать траты энергии - увеличивать физическую нагрузку, что не позволит весу увеличиваться, несмотря на меняющийся обмен веществ".

При этом Александрова не призывает пожилых людей полностью отказываться от лакомств.

"Все-таки сладкое - это антидепрессант. С возрастом люди, к сожалению, становятся более склонными к грусти, тоске и даже депрессии. В этой ситуации сладости в небольшом количестве поддерживают настроение - такая маленькая радость из тех немногих радостей, которые остались у человека", - считает собеседница агентства.

Врач отметила, что, как правило, пожилые люди любят попить чай со сладким, для них это ежедневный ритуал.

"Когда родственники начинают эту последнюю вафлю изо рта вынимать, всегда очень жалко, потому что они лишают стариков радости", - уверена Александрова.

Она добавила, что если при этом у человека нет диабета с высокими показателями сахара, если он не страдает избыточным весом, при котором начинаются проблемы с суставами, то и запретов быть не должно. Однако сладости должны быть качественными, натуральными.

Полезные сладости и поиск замены

Чедия рассказала, что вредны сладости, содержащие рафинированные углеводы, которые очищены от клетчатки, потому что они очень быстро усваиваются, требуют для себя большого выброса инсулина и создают проблемы для людей с лишним весом за счет доставки в организм избыточной энергии, которая откладывается в жиры. Поэтому сладости лучше есть натуральные: углеводы из них медленнее всасываются, меньше нагрузка на поджелудочную железу, нет повышения инсулина в крови, который способствует синтезу жира и тормозит его распад.

"Что такое натуральные сладости? Например, можно съесть свеклу, а можно сахар из свеклы, можно съесть яблоко, а можно выпить сок - вот углеводы из яблока всасываются в 11 раз медленнее, чем из сока, приготовленного из этого яблока, и, естественно, во втором случае создается большая нагрузка на поджелудочную железу, большой выброс инсулина со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявила она.

Александрова также согласна с тем, что если у человека нет проблем с весом, нет нарушений углеводного обмена, то в небольших количествах сладости вполне приемлемы. По мнению эксперта, не повредят мармелад и пастила, сделанные на основе натуральных ингредиентов: соков, яблок, с использованием натурального загустителя, такого как агар-агар. Она добавила, что в яблочной пастиле большое количество витаминов, клетчатки, пектина и это все очень полезно.

Чедия также подтвердила, что пастила, зефир, мармелад лучше, чем карамель и мучное, потому что в составе этих продуктов пектиновые вещества, пищевые волокна.

Она рассказала, что существует распространенное заблуждение: якобы употребление горького шоколада вместо молочного делает рацион менее калорийным.

"Что такое шоколад? Это какао-масло, жир. Если шоколад сладкий, молочный, то там часть жира заменена молоком, углеводами. Один грамм углеводов - четыре килокалории, а один грамм жира - девять килокалорий, поэтому, естественно, молочный шоколад менее калорийный, чем горький", - уточнила она.

Как отметила Александрова, качественный шоколад необязательно должен быть горьким, если у человека нет непереносимости лактозы.

"Вопрос в том, что его не надо есть плитками, потому что он крайне калорийный. А съедать 20-30 граммов шоколада в день даже полезно", - уверяет она.

Эксперт предложила альтернативы сладостям, например сухофрукты, орехи, в том числе в сахаре, а также мед.

Александрова добавила, что большая часть полных людей или людей с диабетом не зависимы от сладкого, по крайней мере, ничуть не больше, чем другие люди.

"Надо понимать, что диабет возникает не от злоупотребления сладким. Это большое заблуждение. Ну, например, человек с высоким уровнем сахара говорит на приеме, что сладкое не употребляет, тут же выясняется, что он ест много картошки, макарон, каш, а это те же самые углеводы. Вопрос не в сладостях, а в общем количестве углеводов. Человек может питаться одними сладостями, но если генетически у него не заложено развитие диабета, то его не будет", - пояснила она.

Эксперт также отметила, что различные диеты, основанные на употреблении в пищу сладостей, например шоколадная, зачастую не полезны для организма из-за недостаточного количества необходимых витаминов и микроэлементов.

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