Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп предполагает повышенную душевную ранимость, по этой причине у вас может возникнуть желание отгородиться от мира, воздвигнув между собой и окружающими невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким, что не способствует улучшению настроения. Боритесь с апатией всеми силами, так как сегодня она грозит привести к ослаблению иммунитета и сделать ваш организм уязвимым для вирусов. Сегодняшний день не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Овен способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Телец

Тельцу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Тельцу будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется - если, конечно, Тельцу небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Близнецы

Близнецы не будут отличаться повышенным терпением: они готовы, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны их раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Близнецов действовать необдуманно и резко. Им следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Близнецы пожалеют.

Рак

Cитуация в делах у Рака может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Раку придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Раку отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Лев

Льва будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Льву даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Льву стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Лев обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Дева

От Девы может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Деве придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Деву не только в ее собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Весы

В течение дня Весам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Весы из колеи и отразиться на их настрое. Ощущение, что их не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Весы весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Весам сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Скорпион

Скорпион может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Скорпион сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Скорпиону по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Стрелец

Сегодня - отличный день для Стрельцов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Стрельцы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Стрельцу понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Козерог

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Козерога. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Козерог сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Козерогу следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Водолей

Водолей, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Водолею настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Рыбы

В течение дня Рыбам стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самим. Именно из чужих мыслей и идей они почерпнут нужную им информацию. Кроме того, готовность Рыб слушать сегодня может неожиданно снискать им расположение окружающих. Другими словами, Рыбам стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для них действительно может обернуться золотом.

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