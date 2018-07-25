Ученые обнаружили доказательства существования воды на Марсе

Исследователи обнаружили доказательства существования жидкой воды на Марсе, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, то, что ученые считают озером, находится под южной полярной ледяной шапкой планеты и имеет размер около 20 км. Предыдущие исследования выявили возможные признаки жидкой воды, протекающей на поверхности Марса, но в настоящее время был установлен первый признак стойкого водоема на планете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это, возможно, не очень большое озеро", - заявил профессор Роберто Оросеи из Итальянского института астрофизики, возглавляющий исследование.

Ранние исследования выявили, что вода была на поверхности Марса в далеком прошлом.

Открытие было сделано с использованием радарного прибора Marsis на борту орбитального аппарата Mars Express. Радарные приборы исследуют поверхность и подповерхность планеты и отправляют сигналы, анализируя ответ.

Отмечается, что прибор не смог определить, насколько глубоко может быть озеро, но, по оценкам исследовательской группы, - не менее одного метра.

"Это действительно квалифицируется как водоем. Озеро, а не какая-то талая вода, заполняющая какое-то пространство между скалой и льдом, как это происходит на определенных участках на Земле", - заявил Орозеи.