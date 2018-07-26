Диетологи рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья
Диетологи сформировали перечень продуктов и блюд, употребление которых даст человеку возможность чувствовать себя лучше и жить дольше. Помимо овощей и рыбы в этот список вошли чипсы и шоколадное печенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты отметили, что чипсы могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях, а бисквит шоколадного печенья содержит иммуномодулятор бета-глюкан, контролирующий уровень холестерина в крови. Однако злоупотреблять чипсами все же не стоит -они богаты жирами и солью, выводить которые из организма крайне тяжело.
Самой вредной пищей диетологи назвали ультраобработанные продукты: пиццу, колбасы, хлеб, маргарин и полуфабрикаты, для продления срока годности которых применяют консерванты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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