Диетологи рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья

Диетологи сформировали перечень продуктов и блюд, употребление которых даст человеку возможность чувствовать себя лучше и жить дольше. Помимо овощей и рыбы в этот список вошли чипсы и шоколадное печенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты отметили, что чипсы могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях, а бисквит шоколадного печенья содержит иммуномодулятор бета-глюкан, контролирующий уровень холестерина в крови. Однако злоупотреблять чипсами все же не стоит -они богаты жирами и солью, выводить которые из организма крайне тяжело.

Самой вредной пищей диетологи назвали ультраобработанные продукты: пиццу, колбасы, хлеб, маргарин и полуфабрикаты, для продления срока годности которых применяют консерванты.