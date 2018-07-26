Ученый предсказал гибель Земли - ВИДЕО

Экс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической Планеты Х - Нибиру. По его мнению, таинственный объект мчится в нашем направлении и может столкнуться с Землей, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Жуткие последствия приближения Нибиру, по мнению Троубриджа, мы можем ощутить даже если она просто промчится мимо нас. Специалист полагает, что чудовищная гравитация Планеты Х вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.

Ученый уверен, что на нашу планету уже воздействует гравитационное поле Нибиру, и подтверждением тому служат недавние извержения вулканов на Бали и на Гавайях, а также другие стихийные бедствия.

Другие специалисты обращают внимание на ослабление магнитного поля Земли. При этом Троубридж уверен, что начало конца на нашей планете произойдет с извержением расположенного в США Йеллоустоунского супервулкана.

Он уверен, что много тысяч лет назад Нибиру уже повлияла на Марс, из-за чего Красная планета стала пустынной и безжизненной. Теперь, по его мнению, дело за Землей.

Другие любители теории заговора уверены, что в NASA знают о надвигающейся опасности, но не информируют об этом людей. Однако представители официальной науки уже устали повторять, что никакой Нибиру не существует, и глобальной катастрофы, по крайней мере со стороны Планеты Х ждать не стоит.

Тем не менее в Интернете периодически появляются ролики, авторы которых утверждают о том, что Планета Х уже видна невооруженным взглядом.

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