Российские ученые создают самый точный в мире энцефалограф

Московские и петербургские ученые разработали уникальный сенсор для магнитоэнцефалографии - измерения магнитной активности головного мозга. Точность прибора, построенного на его основе, будет в несколько раз выше существующих, а стоимость - в разы ниже. Это сделает его доступным гораздо более широкому кругу пациентов. Магнитоэнцефалография позволяет на самой ранней стадии диагностировать множество заболеваний нервной системы, таких как эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера и др. Кроме того, по мнению экспертов, появление такого прибора сулит прорыв в области знаний о человеческом мозге, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Изучение сигналов электрической активности головного мозга позволяет не только решать медицинские задачи, но и получить бесценную научную информацию о том, как он устроен и какие физические процессы происходят при мыслительной деятельности. Но проблема в том, что эти сигналы чрезвычайно слабы: чтобы их уловить, необходимо сложное и крайне дорогое оборудование. Наиболее точной и перспективной методикой в этой области считается магнитоэнцефалография (МЭГ) - регистрация магнитных полей, порождаемых активностью нервных клеток мозга.

Основа современных магнитоэнцефалографов - сверхчувствительные сенсоры, так называемые сквиды (сверхпроводящие квантовые интерферометры). Они работают в состоянии сверхпроводимости и требуют охлаждения до сверхнизких температур. Для этого их приходится помещать в сосуд Дьюара (что-то вроде большого термоса), содержащий жидкий гелий - самую холодную жидкость из возможных. Оборудование получается очень громоздким и дорогим в эксплуатации. Но главная беда в том, что сквиды невозможно поднести к голове человека ближе чем на 3-4 см - такова толщина стенок сосуда Дьюара. К тому же серьезные помехи в их работу вносит магнитное поле Земли, поэтому измерения приходится проводить в специальной магнитоизолирующей комнате. Тем не менее применение сквидов остается пока наиболее успешным методом неинвазивного (без хирургического вмешательства) изучения мозга. Он позволяет зарегистрировать всплески активности нейронных групп длительностью менее 10 миллисекунд с пространственным разрешением в несколько миллиметров.

Такие системы необходимы для детальной диагностики неврологических заболеваний, планирования нейрохирургического вмешательства, изучения действия фармакологических препаратов. Но из-за сложности и дороговизны подобных установок во всем мире сейчас существует не более 400. Поэтому учеными ряда стран предпринимаются попытки создать более компактную и дешевую МЭГ-систему, основанную на принципах взаимодействия магнитного поля с магнитными моментами атомов. Но для создания сенсоров, основанных на этом принципе, требуются большая научно-исследовательская работа и большой объем сложных математических вычислений. Группа ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ) и петербургского Физико-технического института имени Иоффе (ФТИ) совершила настоящий прорыв на этом направлении.

- В ходе разработки атомарного магнитоэнцефалографа нам удалось сконструировать датчики, способные работать в магнитном поле Земли, - рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник лаборатории атомной радиоспектроскопии ФТИ Антон Вершовский. - Это, возможно, позволит отказаться от использования магнитоизолирующей комнаты, что значительно удешевит прибор и его эксплуатацию.

Такой результат позволяет построить компактную МЭГ-систему следующего поколения с качественно новыми возможностями. О внешнем виде будущего прибора рассказал "Известиям" руководитель проекта, директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ Алексей Осадчий.

- Это будет нечто, напоминающее фантастический головной убор профессора из "Назад в будущее", - шлем, утыканный парой сотен сенсоров, похожих на большой сувенирный карандаш. Сенсоры будут располагаться не далее полусантиметра от головы - в несколько раз ближе, чем в существующих системах. Это позволит достичь субмиллиметрового разрешения: мы сможем различать сигналы от участков мозга, находящихся на расстоянии меньше миллиметра друг от друга.

По оценкам исследователей, цену атомарного магнитоэнцефалографа удастся сделать меньше миллиона долларов - это в 5-7 раз дешевле существующих сегодня приборов.

- Появление недорогого магнитоэнцефалографа произведет революцию как в области лечения нейрокогнитивных расстройств, так и в науке, - считает директор Центра нейрокогнитивных исследований при Московском городском психолого-педагогическом университете Татьяна Строганова. - МЭГ-установку смогут позволить себе даже совсем небольшие медицинские и научные учреждения.

Татьяна Строганова не берется предсказать, какие новые результаты будут достигнуты, но кратное увеличение объемов МЭГ-исследований во всем мире, по ее мнению, сделает неизбежным качественный скачок в области знаний человека о своем мозге.