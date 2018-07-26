Львица пошла на хитрость для спасения детеныша: появилось впечатляющее - ВИДЕО

Стая гиен напала на львенка, но отступила благодаря хитрости львицы.

В Ботсване на территории Национального заповедника Мореми, где ранее львы устроили гиенам засаду, туристка сняла на видео нападения стаи гиеновидных собак на львицу с детенышем. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в Youtube.

"У меня не было слов, я так волновалась за львицу и ее детеныша. Гид сказал нам, что у нее погибли все прочие львята. Собаки долго пытались атаковать, но потом сдались и ушли, а львица с детенышем оказались в безопасности. На следующий день мы снова увидели этих гиеновидных собак. Одна ковыляла с ранами от укуса", - вспомнила женщина.

На кадрах ролика можно увидеть, как собаки кружат вокруг крупных хищников, и пытаются нападать, но львица сумела заставить гиен сосредоточить все внимание на ней, что позволило львенку уйти от нападения.

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