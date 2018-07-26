Удивительный старт Falcon 9 - ВИДЕО
26 июля 2018 12:07 182
В среду, 25 июля, Илон Маск запустил с космодрома на западном побережье США свою очередную ракету Falcon 9, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Этот старт привлек повышенное внимание - планировалось спасти и первую ступень ракеты, и половинки обтекателя. Увы, обтекатель поймать не удалось из-за слишком сильного ветра. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого события.
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