В России девушка выпала из машины после смертельной аварии - ВИДЕО

Непристегнутая девушка вылетела из машины подвозившего ее молодого человека после ДТП и скончалась по пути в больницу Нальчика. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Трагический инцидент произошел около двух часов дня 25 июля на дороге, соединяющей города Баксан и Чегем. Водитель "Гранты", судя по всему, попытался по обочине обогнать попутную "Газель", но не совладал с управлением и "Лада" на высокой скорости врезалась в отбойник, после чего трижды перевернулась и отлетела в сторону.

Из салона разбитой машины выпала девушка, которая от полученных травм скончалась по пути в больницу. Водителя спасла подушка безопасности. По неподтвержденным данным, он подрабатывал таксистом, хотя не имел право этого делать, поскольку является инвалидом по слуху.

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