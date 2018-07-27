Морг - жуткое развлечение парижан XIX века

Помимо Эйфелевой башни, еще одним важным туристическим пунктом Парижа выступал Собор Парижской Богоматери, который может ежедневно принимать до 30 тысяч граждан. Впрочем, куда более востребованным местом среди жителей французской столицы в XIX столетии являлся местный морг, передает Day.Az со ссылкой на anews.com.

Размещался морг вблизи Нотр-Дама, но привлекал внушительное число как непосредственно жителей Парижа, так и гостей города. Построили его в 1864 году, чтобы там производить опознания покойных, найденных на улицах столицы или выловленных в реке.

Останки граждан, погибших не своей смертью или вследствие суицида, раскладывались на мраморных столах с наклоном, установленных у стеклянной и, соответственно, прозрачной стены. В здании было прохладно, поэтому трупы хорошо сохранялись. Напоказ их выставляли не для того, чтобы поглумиться, а в надежде, что местные узнают покойного и его похоронами займутся родственники.

Помимо низких температур в стенах морга, на трупы покойников капала охлажденная вода, помещенная в специальные резервуары. Кроме того, на колышке рядом с умершими также вывешивались найденные при них личные вещи.

Вид у покойных не всегда был "презентабельный", поскольку у некоторых проявлялись первые следы разложения, пока у других не хватало конечности или даже головы. Порой трупы перед попаданием в морг неделями находились в реке, но местных, похоже, не смущали такие "экспонаты". Они охотно смотрели на безжизненные глаза умерших, их опухшие лица и покореженные тела. Впрочем, не обошлось и без присущего парижанам "романтизма". Многие просто желали узнать, при каких обстоятельствах скончались эти люди, строя свои догадки и выдвигая теории.

Здание морга насчитывало три этажа, работая с утра и до 18:00, притом посетителей здесь всегда было в достатке. К примеру, в 1888 популярность места находилась на пике, и ежедневный поток людей мог составлять порядка 40 тысяч. Кроме того, сюда даже водили гостей Парижа, представляя морг как достопримечательность.

​В таком виде работало место в период до 1907 года, однако в итоге было закрыто из моральных соображений. Теперь там, где прежде был морг, располагается парк, куда прогуливаются гости Собора Парижской Богоматери.

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