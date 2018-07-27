Названы лучшие и худшие ткани для жаркой погоды

Британское издание Independent выбрало самые лучшие и самые худшие ткани для жаркой погоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, самыми подходящими для жары материалами оказались хлопок и лен. Натуральные ткани впитывают выделяющийся пот лучше других, не прилипают к телу и позволяют ему охладиться быстрее. Также издание отметило шелк, благодаря его легкости, и джерси (трикотаж), который изготавливают из смеси шерсти, хлопка и синтетических волокон.

Непригодными для ношения в летнее время назвали, в первую очередь, вещи из джинсовой ткани: она тяжела и плохо пропускает воздух. Также в список худших попали синтетические материалы: плохо впитывающие влагу нейлон и полиэстер, а также сохраняющий тепло флис.

В июле модные эксперты назвали оттенки одежды, которые приобрели особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Ими оказались коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы. Именно они вытеснили яркие бикини на пляже, а также используются многими производителями одежды.

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