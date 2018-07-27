Почему шотландские мужчины любят носить килт

За долгие века килт превратился из повседневной одежды мужчин в полноценный отличительный символ и особенность Шотландии. Подобный атрибут там является демонстрацией мужества и смелости горцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, историкам известно, почему этот наряд стал распространенным, а также по какой причине сохраняет свою популярность. Впервые упоминания о шотландском килте датируются VII веком, а именно в деревне Нигг был найден камень, изображающий мужчину в этом наряде. Письменные же сведения о мужской юбке можно найти в текстах епископа Лесли, направленных в качестве отчета Папе Римскому в XVI столетии.

Деятель церкви писал, что наряды шотландцев отличается практичностью и удобством в ходе сражений. Климатические условия в Шотландии достаточно влажные, поэтому брюки носить неудобно, особенно в горных районах. Ноги мужчин стремительно промокали, а в юбках было легче преодолевать ручьи. В ночное время килт неплохо справлялся с обязанностями одеяла, поэтому изначально жители горных территорий Шотландии отдавали предпочтение именно ему.

На данный момент четко различают несколько видов килта: большой и малый. Отличаются последние преимущественно только способом носки. Килт на начальных этапах собой являл большое полотно из шерсти. Его оборачивали вокруг талии, закрепляя ремнем, а оставшийся кусок перебрасывался за плечо. Вскоре лишний кусок ткани оказался препятствием для рабочих граждан, и его укоротили. Фактически, новый вариант килта сформировался XVIII столетии.

Термин "килт" с древнеисландского можно перевести как "складчатый", а производился этот предмет из шерстяной ткани в цветную клетку. Каждый клан, как правило, имел собственный вариант пересечения линий и цветовую гамму, что облегчало задачу определения региона жительства гостей. На войну горцы выходили в килтах, но для удобства их могли снять. Истории известен случай из XVII века, когда шотландцы сняли килт и разгромили войско противника, превосходящего их по численности вдвое. В те времена, между тем, люди еще не обременяли себя нижним бельем.

Килт, помимо прочего, выступает своего рода символом свободы, поскольку в XVIII столетии Британия лишила шотландцев независимости, а население вынудили надевать штаны. Горцы при этом не прекращали расхаживать в юбках, а штаны в качестве вызова носили с собой на палках. В связи с этим власти утвердили решение полностью запретить килт. Жителей Шотландии сажали в тюрьмы за ношение мужских юбок, а за повторное пренебрежение законом их высылали в колонии сроком до 7 лет. Для проявления протеста носили килт даже представители высших чинов, а сегодня он выступает неотъемлемой частью шотландской культуры. Многие местные открыто выражают возмущение, когда указанную часть гардероба именуют юбкой.

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