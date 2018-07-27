Вы знали, что килограмм картофеля обеспечивает человеку почти 100 мг аскорбиновой кислоты? А еще витаминами В2, В3 и В6. И помимо этого он еще и богат минералами, которые крайне важны для нашего организма и ежедневного рациона. Крахмал, например, перевариваясь, превращается в глюкозу, без которой организму было бы почти невозможно вырабатывать жизненную энергию. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, на что способен обычный картофель.

Часто всевозможные диеты говорят желающим похудеть о том, что картофель - чуть ли не первый овощ, который следует исключить из своего рациона. Верна ли такая позиция? Скорее нет, ведь именно соли калия, содержащиеся в картошке выводят из организма поваренную соль и лишнюю жидкость, сохраняя при этом в норме обмен веществ.

Есть удивительная история австралийца, который ради эксперимента питался одним только картофелем в самых разных его проявлениях в течение года. Мужчина съедал по 3-4 кг овоща в день, при этом следя за состоянием своего здоровья: он регулярно сдавал анализы, которые, как он сам утверждает, были в норме. Ко всему прочему, за этот год австралиец похудел на 50 кг.

Мы, конечно, ни на что не намекаем, но призываем больше внимания уделять своему здоровью, нежели сомнительным диетам и советам по похудению, найденным в Сети. А что касается картофеля и истории мужчины из Австралии - врачи действительно считают, что этот продукт очень полезен и насыщает витаминами, но любые монодиеты могут отразиться на организме не очень хорошо. Нашему телу требуется гораздо больше питательных веществ, чем может предложить один продукт.

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