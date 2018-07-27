Чем отличаются коричневые яйца от белых

Куриные яйца считаются идеальным продуктом для человека. В них содержится легко усваиваемый белок, а также масса витаминов и микроэлементов. Но как научиться разбираться в яйцах и выбирать те, которые принесут максимум пользы и никакого вреда? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В первую очередь мы привыкли различать яйца по цвету, одни уверяют, что коричневые яйца полезнее, чем белые, другие - убеждают в обратном. Специалисты же говорят, что цвет яйца зависит исключительно от породы курицы, которая его снесла.

Так, куры со светлым оперением несут белые яйца, а у всех остальных получаются яйца разных оттенков коричневого. Так как в деревнях больше распространены пестрые несушки, то деревенские яйца, которые всем так нравятся, чаще всего именно коричневые.

Цвет желтка зависит от корма, которым питается курица, если в нем содержится много каротина, то желтки будут более насыщенного цвета.

Выбирая яйца в магазине, следует в первую очередь обращать внимание на срок годности и их целостность. Подбитые яйца брать не стоит, через трещинки в них попадают бактерии, а значит яйца начинают портиться раньше времени.

Хранить яйца нужно в холодильнике отдельно от других продуктов, а непосредственно перед употреблением их лучше помыть, чтобы исключить попадание вредных микроорганизмов, а именно сальмонелл, со скорлупы в яичницу.

Быстро проверить яйцо на свежесть можно, если слегка его потрясти и прислушаться. В несвежем яйце желток "стучит" в скорлупу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook