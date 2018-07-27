5 мест в мире, где люди живут дольше всех

В 2016-м Всемирная организация здравоохранения определила, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 72 года. Пока учёные пытаются открыть формулу долголетия, Day.Az со ссылкой на the-challenger.ru перечисляет страны, где люди живут долго и счастливо.

Икария, Греция

В Икарии люди практически не страдают деменцией. Жители придерживаются средиземноморской диеты (едят овощи и фрукты, цельные зёрна, фасоль, оливковое масло), пьют много травяного чая с шалфеем, орегано и розмарином. Самое интересное - их рацион включает около 120 видов зелени, многие из которых жители других стран вряд ли знают и вообще пробовали. В Икарии из разнообразной зелени готовят салаты или пекут пироги.

Исследование писателя Дэна Бюттнера и автора книги The Blue Zones показало, что регулярное употребление даже половины чашки зелени в день увеличивает продолжительность жизни на четыре года. Статьи по теме Болезнь Альцгеймера: что нужно делать, чтобы не заболеть

Сардиния, Италия

Дольше всех там живут в основном пастухи, которые каждый день физически активны.

Их рацион состоит из бобовых, хлеба грубого помола и особого вида вина - каннонау, оно содержит больше флавоноидов, чем большинство других вин.

Никоя, Коста-Рика

Некоторые жители полуострова Никоя живут больше 90 лет. Люди из Никои ежедневно едят кукурузные лепёшки, чёрные бобы, тыкву сквош, тропические фрукты, доступные круглый год. Это дешёвая и полезная пища, богатая сложными углеводами и аминокислотами. Такое питание не разрушает почву или не приводит к убою животных, что считается проблемой для окружающей среды в других странах.

Лома-Линда, Калифорния

Главные долгожители Америки - члены Церкви адвентистов седьмого дня.

Они следуют растительной диете из Библии (все растения, которые несут семена, и все деревья, которые приносят плоды), их питание, как правило, вегетарианское. Для адвентистов главное - здоровье: они не курят и не пьют, а суббота - обязательный день отдыха, время для размышления и эмоциональной разрядки. Мы не призываем присоединяться к какому-либо движению или становиться частью какой-либо религии, чтобы быть здоровее и жить дольше.

Окинава, Япония

На этих островах женщины живут дольше всех в мире. Они придерживаются растительной диеты, регулярно едят тофу, китайскую горькую тыкву и куркуму. А вот ещё важные вещи в культуре японцев, которые улучшают их качество жизни: икигай (ощущение собственного предназначения в жизни; икигай может представлять собой хобби, профессию или семью) и моай (означает "встреча для общей цели"). Последнее - это группы, которые формируются, чтобы оказывать поддержку в социальной, финансовой, медицинской или духовной сферах. Это и обеспечивает психологическое здоровье жителей.

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