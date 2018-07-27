Спасатели показали видео спасения ребенка из затопленного дома - ВИДЕО

Девочка со своей бабушкой оказались заблокированы в своем доме, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

В Гуляйпольском районе Запорожской области 25 июля в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Спасатели получили звонок с просьбой о помощи от 70-летней женщины, которая вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Из-за сильного потока люди оказались заблокированными в доме. Местами уровень воды в комнатах достигал 70 сантиметров. Спасатели в специальных костюмах добрались до двора и эвакуировали из дома бабушку с внучкой", - говорится в сообщении.

Семью на ночлег забрали родственники, а сельский совет рассматривают возможность временного отселения.

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