Спасатели показали видео спасения ребенка из затопленного дома - ВИДЕО
Девочка со своей бабушкой оказались заблокированы в своем доме, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
В Гуляйпольском районе Запорожской области 25 июля в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Спасатели получили звонок с просьбой о помощи от 70-летней женщины, которая вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
"Из-за сильного потока люди оказались заблокированными в доме. Местами уровень воды в комнатах достигал 70 сантиметров. Спасатели в специальных костюмах добрались до двора и эвакуировали из дома бабушку с внучкой", - говорится в сообщении.
Семью на ночлег забрали родственники, а сельский совет рассматривают возможность временного отселения.
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