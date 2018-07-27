Как выглядит самый шикарный автосалон в мире - ФОТО - ВИДЕО

В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Дороги Дубая буквально переполнены элитными суперкарами, их использует даже полиция. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен самый крутой в мире автосалон Deals on Wheels.

В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов, сообщает Motor1. Здесь можно увидеть многочисленные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и Rolls-Royce.

До недавнего времени самым дорогим в коллекции был гиперкар Ferrari LaFerrari за $3 млн, однако его недавно продали. Однако в автосалоне еще остаются Ferrari Enzo за 1,9 млн долларов, McLaren P1 за $1,7 млн и Porsche 918 за 1,4 миллиона.

Владелец Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла рассказал, что хочет стать крупнейшим дилером суперкаров. И время от времени катается на тачках из автосалона, так как считает их своей коллекцией - пока не продаст их, разумеется.

Напомним, коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе. В коллекции собрано более 200 экспонатов, начиная от велосипедов и заканчивая ретро-самолетами.

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