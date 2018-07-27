Сотни мигрантов прорвались на территорию испанского анклава в Африке - ВИДЕО

27 июля 2018 13:19

Более 600 мигрантов прорвались из Марокко на территорию Сеуты - испанского автономного города в Африке, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Они перелезли через семиметровый забор с колючей проволокой и вступили в столкновения с полицией. С начала 2018 года через анклавы Сеута и Мелилья в Испанию попали более 3 тысяч человек.

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Сотни мигрантов прорвались на территорию испанского анклава в Африке

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