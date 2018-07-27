Как повлияют на организм противостояние Марса и затмения

Уникальное астрономическое явление - самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса с Солнцем, - не повлияет серьезно на здоровье землян, однако впечатлительные люди, особенно с психоневрологическими расстройствами, могут испытать чувство необъяснимой тревоги. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, передает Day.Az.

В пятницу Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года. Продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут, а полная фаза продлится 1 час 43 минуты. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

"Такие природные явления не новы, они периодически случаются, и на здорового человека влияния существенного не оказывают. Возможно, какие-то метеочувствительные люди, особенно которые регулярно следят за подобной информацией, они на каком-то подсознательном уровне могут среагировать, но в целом опасности такие явления не несут и каких-то особых рекомендаций минздрав по этому поводу не дает", - сказала РИА Новости главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

В свою очередь, врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг пояснил, что и солнечные, и лунные затмения всегда так или иначе оказывают влияние на эмоциональное состояние живых организмов.

"Затмение влияет на психику человека. Точную причину никто указать не может, но когда наблюдают за животными, то видят тоже повышенный уровень тревоги, беспокойства, они ищут какое-то убежище. И тут то же самое, примерно, экстраполируется на человека, потому что человек по сути своей тоже животное. У него появляется какое-то необъяснимое чувство беспокойства, тревоги, желание куда-то спрятаться, скрыться от этого", - рассказал РИА Новости врач.

Психиатр отметил, что это может быть связано с изменением атмосферного давления или "солнечной радиации", однако все это - лишь гипотезы и предположения, потому что научных исследований на эту тему не проводилось.

"Человек нервничает, и обостряются все возможные психоневрологические состояния. Если у человека есть биполярное расстройство, колебания настроения, то в этот миг оно усугубляется именно потому, что нарастает уровень внутренней беспричинной тревоги", - говорит Файнзильберг.

Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 - полные, а из этих полных - лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.

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