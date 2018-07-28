Тайна последней цифры вашего года рождения

По древнекитайскому календарю каждый год Земля находится во власти одной из стихий: Огня, Воды, Воздуха, Земли, Дерева или Металла. Астрологи считают, что каждая стихия накладывает мощный отпечаток на характер и судьбу человека, и зашифрована она в последней цифре года рождения.Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что означает последняя цифра вашего года рождения

Последняя цифра вашего года рождения 0 или 1. Ваша стихия - Металл. Направление - запад. Цвет - белый. Сезон - осень.

"Люди металла" знают, чего хотят. Им важно признание со стороны окружающих, но в любой ситуации они готовы отстаивать свою точку зрения. У них нет страха перед одиночеством, они способны выживать в достаточно сложных условиях. У них высокие требования и к себе, и к окружающим. "Металлические" люди тяготеют к деньгам и власти, а иногда к роскошной жизни.

Последняя цифра 2 или 3. Ваша стихия - Вода. Направление - север. Цвет - черный. Сезон - зима.

"Представители воды" часто плывут по течению и часто зависимы от чужого мнения. Они коммуникабельны, обладают развитой интуицией, поэтому успешны на дипломатическом поприще и помогающих профессиях. "Водяные" люди склонны манипулировать другими, скрытны и бывают неискренни в личных отношениях.

Последняя цифра 4 или 5. Ваша стихия - Дерево. Направление - восток. Цвет - зеленый. Сезон - весна.

"Деревянные" люди открыты миру и часто щедры до расточительности. Они трудолюбивы и берут на себя больше задач, чем могут справиться. Их креативность и дар убеждения помогают быть успешными практически в любой сфере. Люди этой стихии - надежные друзья и идеальные командные игроки, но им надо прилагать усилия, чтобы не впасть в зависимость от окружающих.

Последняя цифра 6 или 7. Ваша стихия - Огонь. Направление - юг. Цвет - красный. Сезон - лето.

"Огненные" люди энергичны, всегда в поиске новизны и склонны добиваться своего любыми путями. Из них получаются хорошие руководители, благодаря интеллекту и харизматичности. Они могут быть несдержанны вплоть до агрессии. Людей огня тяготит одиночество, однако в общении они часто крайне эгоистичны и не считаются с чужим мнением.

Последняя цифра 8 или 9. Ваша стихия - Земля. Направление - центр. Цвет - желтый. Сезон - межсезонье.

Люди "земли" заботливы по отношению к близким, и при этом сами сильно нуждаются в любви. Склонны даже в дружбе искать выгоду. Развитая интуиция позволяет им разглядеть широкие перспективы в любом деле, но отсутствие авантюризма препятствует высоким достижениям. Тяготеют к тотальному контролю, и любая неопределенность не просто выбивает их из колеи, но может стать причиной депрессии.

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