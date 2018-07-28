Валун за $30 тысяч: самые странные траты

Время от времени у всех из нас бывают глупые траты, которые, тем не менее, приносят нам мимолетную радость. Однако некоторые люди теряют чувство меры и тратят большие суммы на странные вещи. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет подборку самых интересных историй на просторах интернета.

"Я - VIP-гид в парке развлечений Walt Disney World. Мой оклад - 600 долларов в час, и счетчик начинает работать с начала дня, вне зависимости от того, пришли вы в условленное место или нет. Меня и моего коллегу наняла семья на несколько дней, регулярно пропуская по два-три часа. В итоге они потратили семь тысяч долларов плюс оплата всего тура, который они не использовали. Но им было все равно".

"Мой босс купил камень за 30 000 долларов, просто чтобы украсить свой двор".

"Друг купил себе новую и абсолютно упакованную машину, которую не мог себе позволить прежде. Он объяснил, что собирается перейти на другое место с большей зарплатой. Но на данный момент он еще даже не сдал экзамен, чтобы получить лицензию на свою новую деятельность".

"Я работаю в автосалоне учеником механика и часто вижу, как много денег тратят владельцы машин на запчасти и аксессуары. Однако больше всего меня удивил парень, который регулярно покупал в большом количестве одноразовые картонные ароматизаторы для салона за 75 долларов каждый. И не переставал гордиться этим, считая себя элитным клиентом".

"Я купил бутылку скотча за триста долларов, но собирался взять более дешевую марку того же завода за 60 долларов - упаковки выглядели почти одинаково. Я понял, что ошибся, когда кассир назвала цену, но по лицам всех, кто стоял за мной в очереди, я понял, что они под впечатлением от столь дорогой покупки. И я не решился отказаться. Теперь у меня есть дорогая бутылка скотча, потому что я побоялся попасть в неловкое положение перед незнакомыми мне людьми".

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