Самые горячие места планеты

Повышение глобальной температуры продолжается, и с каждым годом Арктика переживает все более теплый летний период. Как следствие, рекордно малая площадь морского льда для этого времени года теряет свои охлаждающие свойства и планета начинает нагреваться - в некоторых местах это происходит особенно сильно. Изучением колебания максимальных температур занимаются сейчас целых два спутника NASA, оснащенные спектрорадиометрами MODIS. Они представили свой топ мест, каждое из которых горячее настолько, что в некоторых из них находиться попросту опасно. Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет данный список.

Даллол

Эфиопия

Когда-то здесь существовало поселение шахтеров, добывавших полезные ископаемые. Сейчас Даллол - город-призрак, куда не торопятся забредать даже животные. Вулканическая активность превратила это местечко в настоящий филиал ада: среднегодовая температура здесь достигает 35 градусов по Цельсию.

Кубер-Педи

Австралия

Здесь настолько жарко, что местные жители предпочли переехать под землю: 37 градусов даже в тени. Очарование местечку придают сезонные пыльные бури, от которых не спасает даже подземное убежище.

Эль-Азизия

Ливия

В последние несколько лет ученым не удается точно измерить среднегодовую температуру в Эль-Азизии - по известным причинам. Тем не менее в прошлом температура показывала завидное постоянство, колеблясь в районе 48 градусов Цельсия.

Вади Халфа

Судан

Расположенный на самой границе Египта, этот суданский город видел температуру в 49 градусов. Кроме того, местным жителям приходится еще и опасаться жестоких песчаных бурь, во время которых грозовая активность вырастает в разы.

Тират Цви

Израиль

Расположенный на 400 метров ниже уровня моря в Шеан Бейт, Тират Цви славится теплой погодкой. В июне 1942 года здесь была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо официально существовавшая в Азии - 53 градуса по Цельсию.

Тимбукту

Мали

Расположенный на перекрестке древних торговых путей через пустыню Сахару, Тимбукту постепенно превратился в одно из самых жарких мест планеты. В прошлом году была пройдена отметка в 54 градуса по Цельсию.

Гадамес

Ливия

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Гадамес является городом-оазисом, расположенным в центре пустыни. Для того, чтобы пережить постоянную жару (55 градусов Цельсия), местному населению приходится проводить большую часть дня в домах с толстыми глинобитными стенами.

Кебили

Тунис

Считается, что Кебили был основан почти 200 тысяч лет назад. Когда-то именно сюда прибывали караваны в поисках прохладной воды и отдыха - теперь же температура в Кебели частенько переваливает за 56 градусов.

Флемин Маунтин

Китай

Величественная гора из красного песчаника по праву считается самым горячим местом во всем Китае. Спутник NASA, оборудованный метеорологической системой MODIS, зафиксировал рекордную температуру в 66 градусов по Цельсию.

Пустоши

Австралия

Проводить постоянные замеры в австралийской глубинке достаточно непросто, но этот малонаселенный регион прекрасно известен своим знойным характером, особенно проявляющимся в периоды засухи. Рекорд Пустоши поставили в прошлом году: спутник NASA отчитался о замерах в 70 градусов.

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