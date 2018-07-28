Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа наделяют острой, порой непредсказуемой, реакцией на происходящее. Слова или события, на которые еще вчера человек реагировал спокойно, сегодня способны вдруг его обидеть, заинтриговать или развеселить, другими словами - задеть за живое. В результате отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть. Звезды гороскопа советуют, во избежание недоразумений, быть очень дипломатичными в своих словах и поступках. В этом случае день способен подарить вам массу позитивных эмоций и, если повезет, не один приятный сюрприз.

Овен

Сегодня - день, когда в любых делах Овен может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск - благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Овна, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Овен может рассчитывать на выигрыш.

Телец

День наделяет Тельца огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное - не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Сегодня секрет успеха Тельца прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Близнецы

Склонные к риску и здоровым авантюрам Близнецы могут торжествовать - это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Близнецам, которые уже решились на это, и начать действовать для них - лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Рак

В делах Рака наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Рак сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Лев

Льву может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Льва, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Лев должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Дева

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Деве придется заниматься совсем не свойственными ей делами. Возможно, ей будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Деве сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне ее компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Девы и может даже показаться ей забавным.

Весы

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Весы посвятили его мыслям о карьере или даже начали совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у них есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Весам стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах им надо держать руку на пульсе событий - может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что они способны.

Скорпион

В делах Скорпиону может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление - иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее - с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Скорпиона будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Стрелец

Стрельца ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Стрельцу придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Козерог

Козерогу может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Козерога могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Водолей

В течение дня планы Водолея способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Водолею сегодня это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Рыбы

Весь день Рыбы способны ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет их к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Рыбам стоит принять ситуацию, как есть: их организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Рыбы с лихвой компенсируют это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook