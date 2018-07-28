Потрясающий вид: пилот Virgin Galactic коснулся края космоса - ФОТО - ВИДЕО

28 июля 2018 10:10

Сегодня состоялся третий испытательный полет суборбитального космоплана SpaceShipTwo VSS Unity, который достиг высоты в 51,8 километров, достигнув таким образом края атмосферы, которая соприкасается с космосом, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Чтобы достичь такой высоты, VSS Unity разогнался до скорости в 2,4 Маха (2940 км/ч), что сделало его быстрее предыдущей модели, которая потерпела крушение в 2014 году.

"Темное небо, синее свечение, совершенно потрясающий вид на миллион долларов", - прокомментировал пилот Virgin Galactic Майкл Масуччи.

Хотя высота в 51 километр высока, до настоящего открытого космоса остается еще примерно полпути.

"Полет был захватывающим и завораживающим. Мы смогли выполнить большое количество тестовых заданий, которые помогут определить проблемы и возможные их решения на пути на нешй общей цели - космический туризм", - прокомментировал Майкл Масуччи.

Цель основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона при помощи VSS Unity в ближайшие годы осуществить первый в истории туристический полет в космос, в котором сам владелец компании будет первым пассажиром.

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Тем не менее, до того, как VSS Unity отправит своих первых платежеспособных клиентов на высоту более 100 километров, все еще предстоит решить немало проблем.

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Во время суборбитального полета пассажиры смогут увидеть шаровидный облик Земли на фоне черного пространства и почувствуют несколько минут невесомости в настоящем космосе.

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Потрясающий вид: пилот Virgin Galactic коснулся края космоса

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