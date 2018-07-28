Медведь застрял в канализации - ВИДЕО

28 июля 2018 10:24

Медведь застрял в ливневой канализации, но сумел выбраться через люк, передает Day.Az со ссылкой на Moyaplaneta.

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Медведь застрял в канализации

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