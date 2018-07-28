Медведь застрял в канализации - ВИДЕО
28 июля 2018 10:24 137
Медведь застрял в ливневой канализации, но сумел выбраться через люк, передает Day.Az со ссылкой на Moyaplaneta.
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