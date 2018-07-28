В Гуанчжоу родился детеныш панды - ВИДЕО

12-дневная панда родилась в среду. Он родился 12 июля в парке Chimelong Safari в провинции Гуандун на юге Китая, передает Day.Az со ссылкой на Moya-planeta. Панда-детка - первая рожденная гигантской пандой, которая сама родилась и выросла в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун.

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