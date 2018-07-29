Лучшие экранизации книг Стивена Кинга

В Голливуде любят экранизировать книги Стивена Кинга. У него талант придумывать простые сюжеты и помещать их в ужасающие места.

Не все экранизации заслуживают внимания, но некоторые из них входят в число лучших картин, когда-либо произведённых Голливудом. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вашему вниманию список из 16 лучших фильмов по Стивену Кингу.

"Под куполом" (2013-2015)

"Под куполом", Brownie Harris/CBS

Роман Стивена Кинга "Под куполом" самый длинный после "Противостояния" и "Оно". По роману сняли сериал из трёх сезонов. С выходом второго сезона энтузиазм критиков поугас, однако один только потрясающий первый сезон делает эту экранизацию достойной внимания.

"Мгла" (2007)

"Мгла", MGM

Когда было объявлено, что Фрэнк Дарабонт собирается экранизировать ещё одно произведение Стивена Кинга, фанаты оживились. Его "Побег из Шоушенка" находится среди самых любимых зрителями картин, и "Зелёная миля" тоже имеет своих поклонников. Фильм о жутком тумане, напавшем на маленький городок, должен был стать новой нелёгкой задачей для режиссёра.

"Мгла" оправдала ожидания, зрителю либо безумно нравится этот фильм, либо не нравится совсем. Кинолента разделила на два лагеря критиков и фанатов, набрав 72% в рейтинге сайта Rotten Tomatoes. Некоторые были раздражены изменённым финалом, но большинство просто наслаждались ужастиком.

"Касл-Рок" (2018)

Все истории фильма "Касл-Рок" происходят в одном городке, Hulu

Сериал Дж. Дж. Абрамса "Касл-Рок" - это не фильм с одним сюжетом, а набор связанных между собой историй. Такой подход раскрывает одну из самых сильных сторон Стивена Кинга: он может создавать целые миры с множеством правдоподобных персонажей, которые оживляют место. Городок Касл-Рок хранит достаточно страшных историй, чтобы заставить вас уехать, но его тайны так притягательны.

"Кристина" (1983)

"Кристина", Columbia Pictures

Не всем критикам полюбился этот фильм, но картина Джона Карпентера стала культовой классикой. Кино рассказывает о живом автомобиле Plymouth Fury, который сходит с ума и пытается убить своего владельца.

"1408" (2007)

Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон в фильме "1408", Dimension Films

Фильм "1408" стал щедрым сюрпризом от Джона Кьюсака, который почти не снимался в 2000-ых. В этой экранизации Кинга он снялся в роли знаменитого разоблачителя паранормальных явлений, который проверяет номер в отеле, известный как раз этим. Там с ним происходят странные вещи.

"Мёртвая зона" (1983)

Кристофер Уокен с великолепной причёской в фильме "Мёртвая зона", Paramount Pictures

Это полюбившаяся всем идея: что, если мастер ужасов Дэвид Кроненберг снимет кино по книге мастера ужасов Стивена Кинга? И что, если эта книга будет о человеке, вышедшем из комы и обнаружившим у себя паранормальные способности?

Кассовые сборы от фильма с Кристофером Уокеном в главной роли были скромными, но со временем его популярность выросла настолько, что канал CBS заказал сериал, основанный на фильме и книге. Сериал был популярен, но оборвался так и не дойдя до финала.

"Мизери" (1990)

Джеймс Каан в фильме "Мизери", Columbia Pictures

Надеемся, что "Мизери" - не самое автобиографичное произведение Стивена Кинга. Это фильм о фанатке, которая берёт в заложники известного писателя и заставляет его писать. Кэти Бейтс получила Оскар за свою роль в этом фильме, а позднее на его основе поставили бродвейский мюзикл.

"Оно" (1990)

Тим Карри в экранизации "Оно" 1990 года, Warner Bros. Television

До того, как вышла новая экранизация Андреса Мускетти, "Оно" существовало в умах людей в виде ужасающей версии танцующего клоуна Пеннивайза Тима Карри.

"Бегущий человек" (1987)

Арнольд Шварценеггер в фильме "Бегущий человек", TriStar Pictures

Стивен Кинг пишет так много книг, что даже один из его псевдонимов, Ричард Бахман, тоже стал известным писателем. "Бегущий человек" была последней книгой, после которой псевдоним был раскрыт, а экранизация с Арнольдом Шварценеггером в главной роли была названа пугающе точной работой о дистопии.

"Долорес Клейборн" (1995)

"Долорес Клейборн", Columbia Pictures

Существует так много экранизаций книг Стивена Кинга, что порой забываются даже самые лучшие. Забытый фильм "Долорес Клейборн" - это детективный роман о семейном убийстве, который напоминает нам, что Кинг знает, как дёргать за ниточки эмоций и как создавать блестящие триллеры.

"Останься со мной" (1986)

"Останься со мной", Columbia Pictures

Как и "Побег из Шоушенка", фильм "Останься со мной" не похож на истории Стивена Кинга. Это скорее сентиментальный фильм о взрослении, чем фильм ужасов. Но даже в таком формате Кинг демонстрирует своё мастерство рассказчика историй, а режиссёр Роб Райнер - мастерство перенесения истории на экран.

"Кэрри" (1976)

"Кэрри", United Artists

Ремейк 2013 года с Хлоей Грейс Морец в главной роли тоже вполне солидная экранизация Стивена Кинга, но она не может тягаться с оголённой, стихийной энергией Сисси Спэйсек в версии Брайана де Пальма.

"Зелёная миля" (1999)

Том Хэнкс и Майкл Кларк Дункан в фильме "Зелёная миля", Warner Bros.

"Зелёная миля" была необычной экранизацией, она собрала шесть рассказов в одну историю. В фильме рассказывается история офицера службы смертников в исполнении Тома Хэнкса, вспоминающего необычные события из своей жизни. Позже Хэнкс признается, что это одна из его любимых экранизаций, в которых он снимался, и назовёт фильм "идеальной экранизацией Стивена Кинга".

"Оно" (2017)

Эй, Джордж, Warner Bros.

Прошлогодняя экранизация книги "Оно" - самый кассовый фильм ужасов всех времён, и на то есть причина. Он воплощает в себе весь тот ужас, который обещают фильмы по Стивену Кингу, но вместе с тем несёт в себе много юмора.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Энди и Рэд смотрят кино в фильме "Побег из Шоушенка", Columbia Pictures

Сентиментальная драма Стивена Кинга далека от фильма ужасов, но всё равно это одна из лучших экранизаций. На основе одного из рассказов Кинга режиссёр Фрэнк Дарабонт создал трагическую эпопею о дружбе, родившейся в тюрьме и навсегда изменившей жизни двух мужчин, воплощённых на экране Тимом Роббинсоном и Морганом Фриманом.

"Сияние" (1980)

Джек Николсон в фильме "Сияние", Warner Bros.

Кинг был так недоволен экранизацией "Сияния" Стенли Кубрика, что сам руководил экранизацией 1997 года. Но фильм Кубрика с его напряжённой атмосферой, фантастическими визуальными эффектами и незабываемой игрой Джека Николсона и Шелли Дювалл стал примером для бесчисленного множества других хорроров.

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