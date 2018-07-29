Эти виды жиров могут помочь справиться с ожирением и диабетом

Когда мы думаем о жире, первое, что приходит в голову, это риск сердечнососудистых заболеваний, а также неудобства, связанные с теми несколькими лишними килограммами, которые мы вынуждены носить на себе. Однако, оказывается, что не всякий жир вреден. Он бывает разного цвета, и от того, сколько у нас имеется жира каждого из видов, зависит наша склонность к ожирению и заболеваниям, связанным с лишним весом, таким как диабет. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Начнем с белого жира, или белой подкожно-жировой клетчатки. Это и есть хорошо знакомая каждому субстанция, которая собирается вокруг талии и окутывает внутренние органы. Белые жировые клетки - это наши хранилища энергии. В каждой клетке белого жира доминирует один резервуар полужидкого жира, в основном в виде химических соединений, называемых триглицеридами.

Существует также коричневый жир. Если белый жир служит хранилищем энергии, то коричневый сжигает калории для выработки тепла. В отличие от белых, вместо одного большого резервуара с жиром, коричневые жировые клетки содержат множество маленьких резервуаров, а также миллионы мелких генераторов энергии, называемых митохондриями. Именно митохондрии придают коричневому жиру его темный оттенок.

У новорожденных высокий процент коричневого жира, который, как было принято считать, исчезает через пару лет. Так было до 2009 года, когда исследователи обнаружили небольшие запасы коричневого жира у взрослых людей, в основном скапливающиеся на шее, в верхней части торса и на плечах.

Вскоре после открытия коричневого жира, был обнаружен и бежевый жир, который также обладает способностью вырабатывать тепло. Исследователи сначала подумали, что бежевый жир - это просто коричневые жировые клетки, распределенные в массе белого жира. Однако, недавние исследования позволили прийти к выводу, что они представляют собой отдельный тип жировых клеток, отличающийся по своим свойствам как от белых, так и от коричневых, рассказал Эндрю Кэри, исследователь проблем ожирения и диабета из Института сердца и диабета имени Бейкера в Мельбурне. "Возможно, существует целая гамма различных тонов бежевого цвета", - сказал он.

В последнее время была пересмотрена также оценка количества коричневого жира у взрослых людей. Предварительные результаты говорят о наличии от 50 до 300 граммов этого вещества у среднего взрослого человека.

Доктор Кэри сказал, что исследования, проведенные в прошлом году, были посвящены проверке гипотезы о том, что коричневого жира на самом деле больше, и содержится он в маленьких скоплениях, которые обычно не учитываются медицинскими сканерами. "Если принять в расчет все эти мелкие скопления, общее количество коричневого жира у взрослого человека может достигать килограмма", - считает доктор.

Почему коричневый и бежевый жир так важны для человека? По словам физиолога из Мельбурнского университета профессора Мэтью Уотта, который исследует метаболизм жиров, способность коричневого жира расходовать калории сделала его привлекательной мишенью для заболеваний, связанных с лишним весом.

"Исследования на животных показали, что если избавиться от коричневых жировых клеток, можно получить жирную мышь", - сказал профессор Уотт. В случае с людьми это не столь очевидно, но у тех, кто страдает ожирением, меньше коричневых жировых клеток, чем у людей нормальной комплекции.

Итак, решение для избавления от лишнего веса найдено, и оно совершенно простое, не так ли? Нужно всего лишь обмануть организм, заставив его производить большее количество коричневых жировых клеток. Увы, это проще сказать, чем сделать, говорит профессор Уотт, но потенциально возможный способ заключается в перепрограммировании жировых клеток с тем, чтобы образовывалось больше бежевого жира, или увеличивалось количество существующего коричневого жира.

На самом деле, имеются некоторые свидетельства того, что сон в холодной комнате способствует росту запасов коричневого жира. В ходе исследования, проведенного в 2014 году, изучению подверглись запасы коричневого жира у пяти здоровых мужчин после сна в комнате с контролируемой температурой на протяжении нескольких недель.

После месяца сна в комнате с температурой 19 градусов Цельсия, объем коричневого жира у мужчин вырос на 42 процента, причем независимо от сезона. Однако, все эти запасы были потеряны после сна в теплой комнате в течение такого же промежутка времени.

Итак, чем больше у человека коричневых жировых клеток, тем лучше, но они склонны вести себя пассивно и ничего не делать до тех пор, пока их не активируют. Только после этого они используют все свои запасы, а также запасы белого жира, чтобы вырабатывать энергию. Именно поэтому, сегодня многие исследователи ищут тот пусковой механизм, который "включает" коричневый жир. Однако, хотя существует ряд многообещающих исследований на мышах, эксперименты с людьми крайне скудны, и ни один из них пока не приблизил ученых к терапевтическому вмешательству.

Например, исследование 2013 года показало, что прием людьми нормальной комплекции эфедрина, распространенного противоотечного препарата, приводил к активации коричневого жира, но этот эффект отсутствовал у больных ожирением. По мнению доктора Кэри, прием эфедрина в любом случае не может служить долгосрочным решением. "Его побочные эффекты могут принести вред сердечнососудистой системе", - сказал он.

Между мышами и людьми имеются фундаментальные физиологические различия, а это значит, что те методы, которые работают у грызунов, не обязательно будут эффективны у людей. Мыши более активно используют свой коричневый жир, чтобы обеспечивать себя теплом. В то же время, наш коричневый жир не играет столь важной роли для согревания в холодных условиях. У нас есть другие способы сохранять тепло, когда падает температура. "Мы гораздо эффективнее решаем эту проблему за счет мышечной дрожи, особенно взрослые", - сказал доктор Кэри.

Другими словами, очевидно, что требуется дополнительная работа, прежде чем бежевый и коричневый жир можно будет использовать в лечебных целях. Но профессор Уотт убежден, что "в будущее можно смотреть с оптимизмом".

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