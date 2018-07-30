Как один профессор "посадил в калошу" самых опытных дегустаторов Франции
В 2001 году профессор Университета Бордо Фредерик Броше провёл два любопытных эксперимента. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, он пригласил 57 самых лучших дегустаторов вин, и попросил их оценить два образца вина: белое и красное.
На самом деле это были два совершенно одинаковых белых вина, просто в одно из них Броше добавил пищевой краситель. Тем не менее, это не помешало лучшим из лучших знатоков находить в подкрашенном образце достоинства, присущие только красным винам. Ни один не заметил подвоха.
Второй тест оказался ещё парадоксальнее. Броше взял Бордо среднего качества и разлил в разные бутылки. Одна - из под вина высшей "гран крю" категории, другая - из под обычного столового вина.
Сорок экспертов оценили "гран крю" как "выше всяких похвал", и только двенадцать догадались, что оба образца - достаточно дешёвые.
Вывод - вкус вина, как, впрочем, и всего остального - это не просто набор составляющих, которые можно вычленить и описать. Когда мы пробуем вино, мы переживаем больше, чем чувствуем на самом деле. Наш мозг интерпретирует любой вкус в соответствии с нашим опытом и ожиданиями.
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