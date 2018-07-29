Инвестор из Силиконовой долины строит свой бизнес очень необычным способом

"Каждый становится более продуктивным, когда влюбляется", - говорит Маша Дрокова, основатель компании Day One Ventures, расположенной в Сан-Франциско и специализирующейся на инвестициях в стартапы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, эта 28-летняя девушка управляет своей компанией не так, как обычный венчурный капиталист из Силиконовой долины: она считает, что инвестиции в компании являются холистической деятельностью, и часто формирует тесные личные отношения с учредителями компаний из своего инвестиционного портфеля.

"Если у меня не возникает какой-либо человеческой связи с потенциальным партнером, я просто не буду иметь с ним дело, - говорит Дрокова. - Для меня это не просто деньги. Я буду поддерживать отношения с большинством моих партнеров в течение ближайших пяти или десяти лет. Если у вас нет личной связи с человеком, вполне вероятно, что и ваши деловые отношения развалятся".

Часто случается так, что прочные деловые отношения выходят за пределы чисто профессионального контекста. "Я дружу с учредителями компаний, - рассказывает она. - Мне нравится проводить с ними время и узнавать их ближе".

Иногда грань между деловым сопровождением и советами личного характера размывается. Маша говорит, что считает личное благополучие предпринимателя важной основой для создания прочного бизнеса. Консультируя начинающих разработчиков, она принимает во внимание их умственное и физическое здоровье, а не только деловые качества.

"Часто пользу приносят очень простые вещи, - говорит Маша, - Медитация, здоровая пища, забота о физической форме". Некоторым начинающим предпринимателям, оказавшимся под воздействием стресса, она рекомендует уроки медитации или курсы саморазвития вроде Vipassana, а также выход для сексуальной энергии.

Однако, для других способ преодолеть стрессогенную жизнь в стартапе, связан с более серьезными последствиями. Лучшее, что партнеры Day One Ventures могут сделать для своего бизнеса? Влюбиться!

Мои партнеры чувствуют себя гораздо более устойчивыми, когда находятся в отношениях, - рассказывает Маша. - Они получают новую энергию, становятся более сосредоточенными".

Чтобы помочь начинающим предпринимателям в романтических отношениях, Дрокова сыграла роль "свахи" для немалого количества своих партнеров. "Это не обязательно сватовство в прямом смысле. Я просто знакомлю их со своими подругами", - говорит она.

Если они влюбляются, рассказывает Маша, она сразу замечает разницу в том, как они ведут свой бизнес. "Они становятся более гармоничными. Любовь делает их более уверенными в себе и сфокусированными на деле. Чтобы сделать великую, революционную вещь в бизнесе, нужно вдохновение".

Маша говорит, что знает это по собственному опыту: "Все лучшее в моей работе было достигнуто, когда я была влюблена. Любовь всегда приходит неожиданно и захватывает. Она заставляет тебя острее чувствовать и любить жизнь".

Общеизвестно, что основатели стартапов нередко работают целыми сутками. Дрокова говорит, что романтические отношения активизируют их работу, вдохновляют на принятие решений и помогает в профессиональной деятельности.

Однако, есть кое-что еще лучше для бизнеса, чем новый роман.

"Когда у них рождается ребенок, - говорит Маша, - вот тогда разница чувствуется по-настоящему".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook