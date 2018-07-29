5 самых изощренных преступлений, которые задумали и осуществили дети

Хитроумные криминальные планы со сложными ходами - это, казалось бы, игры исключительно для взрослых. Но, как показывают различные истории, мы порой недооцениваем возможности детей...Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вниманию читателей 5 самых изощрённых преступлений, которые задумали и осуществили дети.

Сразу оговоримся: мы вовсе не считаем, что подобные детские "шалости" достойны поощрения и считаем, что воровать - очень, очень плохо в любом возрасте.

1. Шестнадцатилетний похититель разбогател на торговле произведениями искусства

Тяга к прекрасному проявилась у Лоренса Маккола с малых лет. Подростком он частенько прогуливал школу, предпочитая шататься по музеям и выставкам. Он мог простаивать перед шедеврами мировой живописи по нескольку часов в день. Одна из картин до того пришлась парню по душе, что он решил найти способ совсем с ней не расставаться ­- то есть украсть. И украл.

Потом он буквально влюбился ещё в одну картину. Потом воспылал страстью к третьей. В конце концов, у Лоренса скопилось больше двадцати полотен, общей стоимостью больше 300 тысяч долларов.

Как ему удавалось проворачивать такие сложные дела в столь нежном возрасте? Очень просто. Он снимал картину со стены и аккуратно спускал из окна по верёвке. Всё.

Вдоволь налюбовавшись добычей, Маккол решил, что пора и подзаработать. То, что ворованную картину нельзя сдать в первую попавшуюся комиссионку, знает любой ребёнок. Поэтому наш подросток позвонил в Нью-Йорк, администраторам аукциона Sotheby's и поинтересовался, не может ли он выставить на торги несколько картин. И тут же получил утвердительный ответ.

Получив деньги (больше 300 тысяч долларов!) Маккол в свои шестнадцать лет обзавёлся шикарной квартирой в Филадельфии, купил зелёный "Ягуар" и обвесился драгоценностями.

И только спустя три года, когда Лоренсу было уже девятнадцать, доблестные сотрудники ФВР смогли-таки вычислить арестовать юного преступника. Несмотря на то, что список его "подвигов" к тому времени был таким длинным, что им можно было обернуть Землю, никто так и не смог доказать, что картины воровал именно Маккол. Единственное, за что его удалось прищучить - транспортировка и пересылка краденых товаров. Но и эти преступления потянули, в общей сложности, на 15 лет тюрьмы, из которых Маккол отсидел только три.

2. Пятнадцатилетний мошенник вступает в схватку с законом и выигрывает

Законы, по которым существует фондовая биржа, поддаются логическому анализу довольно плохо. В большинстве своём, новички доверяют советам тех, кто кажется им самой крупной и опытной "акулой" в этом безбрежном море.

Да и большинство экспертов получают сумасшедшие гонорары совсем не за то, что разбираются в чём-то лучше других. Можно ляпнуть первое пришедшее вам в голову предположение, но с такой абсолютной уверенностью, чтобы ни у кого и тени сомнения не возникало - человек знает, о чём говорит.

Джонатан Лебед с благословения родителей начал играть на бирже с тринадцати лет. Но, вместо того, чтобы постигать тонкости и нюансы этого дела, он по-быстрому открыл сотни фальшивых аккаунтов на площадках вроде Yahoo и E*Trade, и закидал посетителей этих сайтов советами о том, в какие из недавно появившихся ценных бумаг им надо срочно вложить деньги.

Идея была довольно простой: он скупал ничего не стоящие бумаги по ничтожной цене, потом рассылал всюду свой спам и ждал, когда люди последуют его совету. И народ послушно "вёлся" - кому же придёт в голову, что человек будет врать ради собственной выгоды?

После того, как несколько доверчивых идиотов начинали лихорадочно скупать рекомендованные Лебедом акции, цены на них резко подскакивали, и наш герой, спокойно продавал их с баснословной прибылью. Например, он скупил акции компании Firetector, заплатив по 2,45 долларов на штуку. После этого разослал сообщения, в которых говорилось, что эти бумаги вот-вот поднимутся в цене, по меньшей мере, до 20 долларов. Наивные люди поверили незнакомцу из интернета, и их доверчивость принесла Лебеду чистую прибыль в 19 тысяч долларов.

Через пять месяцев у Лебеда скопилось что-то около 800 тысяч долларов. К этому времени им уже заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам (которая занимается соблюдением законов и правил деятельности бирж и финансового рынка и защитой инвесторов от мошенничества). Так 15-летний Джонатан Лебед стал самым юным человеком, который когда-либо представал перед судом по обвинению в биржевом мошенничестве.

Но наш герой был не так-то прост. Вместо того, чтобы краснеть, шмыгать носом и бубнить под нос обещания типа "больше так не буду", Лебед пошёл в наступление. Отец обвиняемого, страшно раздражённый тем, что какая-то Комиссия посмела обвинять его "гениального отпрыска", заявил, что его мальчик "всё это заслужил". Аргументация была следующей: "Он проделал колоссальную работу. Он не слонялся неизвестно где, не курил травку, не пил и не снимал колёса с машин, как многие его сверстники". На последнем аргументе был сделан особенный акцент - видимо отцу Лебеда откуда-то было доподлинно известно, что воровать колёса гораздо легче.

Самое удивительное, что аргументы сработали. В результате Лебеда обязали вернуть 285 тысяч долларов, оставив 500 тысяч на счету подростка.

В этом месте должна быть какая-то мораль, но мы, пожалуй, предложим нашим читателям вывести её самим.

3. Полицейский спецназ исполняет приказы четырнадцатилетнего слепого подростка

Мэтью Уигмен родился слепым. Как известно, отсутствие зрения природа обычно компенсирует необычайно острым слухом. В случае с Мэтью природа даже перестаралась с компенсацией.

В одиннадцать лет мальчика угораздило связался с мутной компанией, так называемыми "фрикерами" - людьми, которые выискивают уязвимые места телефонных сетей и взламывают их. То есть получают возможность и бесплатно звонить и подслушивать чужие разговоры.

Благодаря своему необычайно тонкому слуху, Мэтью мог распознавать и запоминать номера телефонов по звукам во время набора. Кроме того, он обладал ещё одной уникальной способностью - с поразительной точностью подражать любым голосам. Поэтому он мог играючи получить доступ к практически любой закрытой информации, поговорив с нужным человеком от имени его начальника.

Так, резвясь, Уигмен незаметно свернул, как говорится, на кривую дорожку. Он подключился к телефону супервайзера компании "Спринт" (телефонной службы, предоставляющей услуги междугородней связи; прим. http://mixstuff.ru/) и занялся прослушиванием служебных переговоров и воровством номеров кредитных карт. Эти номера он передавал своим друзьям, которые могли теперь покупать себе компьютеры и вообще любую дребедень, о которой мечтают мальчишки в этом возрасте.

Казалось бы - чего ещё? Но Мэтью был не просто банальным мошенником, это был подросток с настоящим, недетским размахом.

Следующим этапом стала серия звонков в полицию с вызовом спецназа по адресам своих врагов. Подросток звонил якобы из дома намеченной "жертвы" и делал такие дикие заявления о якобы захваченных заложниках, что по указанному адресу незамедлительно высылали группу бравых парней в камуфляже и с автоматами. Одним из таких жертв был, например, отец девочки, которая ответила отказом на предложение нашего "шутника" вступить с ним в интимные отношения.

Для того чтобы вычислить разрезвившегося четырнадцатилетнего подростка, пришлось объединить усилия ФБР и телекоммуникационной компании Verizon. Впрочем, даже после того, как преступник был идентифицирован, вариант был только один: дождаться, когда ему исполнится 18-ть и только тогда заставить отвечать по всей строгости.

Мэтью сообразил, куда дует ветер и решил принять срочные меры. Вся компания начала старательно фабриковать компромат на следователя по делу, надеясь, что его уволят. Но эта операция у них провалилась и слепого мошенника, наконец, арестовали. Он получил 11 лет тюрьмы.

4. Две девочки ограбили банк и исчезли в неизвестном направлении

Мы столько раз видели ограбления банков в кино - брутальные парни, выстрелы в потолок, лыжные маски, резкие команды типа "Все на пол" и "Деньги в мешок", а потом "Уходим".

Мы знаем - чтобы провернуть такое дело, надо разработать план, изучить систему безопасности и всякое такое. Потом несколько лет скрываться от полиции где-нибудь в Мексике...

Две девочки примерно 14-ти и 12-ти лет из Огайо доказали, что такое под силу даже ребёнку, с блеском провернув "дело" и скрывшись с солидной добычей.

Грабительницы обошлись без всякого насилия. Та, что постарше, спокойно подошла к кассиру и подала записку с требованием денег. На преступнице была толстовка с капюшоном, из-за чего запись с камеры наблюдения оказалась совершенно бесполезной.

Вторая грабительница, совсем шмакодявка, стояла на шухере снаружи, у дверей банка. Кассирша, следуя предусмотренной на такой случай инструкции, безропотно отдала все деньги, и, как только грабительница покинула здание, позвонила в полицию.

Если бы это было кино, тут появился бы симпатичный полицейский, который нашёл бы какую-нибудь маленькую зацепку и к концу фильма грабительницы были бы разоблачены, всё осознали бы и вернули деньги.

Но это не кино. Несмотря на все усилия ФБР, на пущенных по следу собак и поднятые в воздух вертолёты найти подростков так и не удалось. Их имена остаются неизвестными до сих пор.

5. Подросток в одиночку поднимает уровень преступности в родном городе на 500 процентов

Жители графства Эссекс, что в Англии, шесть лет страдали от обрушившейся на них небывалой волны преступлений. За это время были ограблены сотни домов, ущерб исчислялся миллионами фунтов. Полицейские ломали головы - что за мафия объявилась на вверенной им территории и портит статистику?

Оказалось, что взлетевший на 500 процентов уровень преступности - работа одного единственного подростка по имени Бредли Вернхам.

Криминальную деятельность Бредли начал в двенадцать лет, вламываясь в чужие дома и пабы. Потом он залез в несколько церквей. Через пару лет увлёкся угоном дорогих машин. Затем полиция до него, всё-таки добралась и предъявила ему 17 эпизодов. Эта цифра Вернхама категорически не устроила - он не желал выглядеть жалким любителем. Поэтому попросил добавить в список своих "подвигов" ещё 645 преступлений, то есть всего получается 660.

Поймать-то поймали, но это же только ребёнок... Трудное детство и всё такое...

В общем, вскоре после разоблачения Вернхам переехал в другой город. Прошло ещё пару месяцев - и в том, новом городе кривая преступности резко поползла вверх. Но на этот раз власти быстро сложили два и два, и преступник был пойман.

На этот раз судья был строг и присудил Вернхаму максимально возможное наказание - аж 150 часов общественных работ! Кроме того, он должен был жить на оплачиваемой государством квартире. А потом его отправили учиться в колледж - на деньги налогоплательщиков.

Легко догадаться, что наказание не помогло Бредли стать на путь истинный. Через несколько месяцев он был опять арестован за взлом. На этот раз его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Он вышел через 18 месяцев отдохнувшим и готовым к новым свершениям.

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