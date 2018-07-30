Странный динозавр поставил ученых в тупик

Исследовательская группа палеонтологов из Китая обнаружила оперенный хвост динозавра. Он оказался вмурован в кусок янтаря, а сам янтарь один из ученых случайно приметил на блошином рынке Мьянмы еще год назад, однако первые результаты исследования были опубликованы только на днях, передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.

Это, впрочем, неудивительно - теория о пернатых динозаврах может позволить ученым взглянуть на процесс эволюции под новым углом.

Год на раздумья

Целый год потребовался исследовательской команде, чтобы сделать необходимые выводы. Сейчас ученые почти уверены: хвост принадлежал не летающему динозавру, размер которого не превышал воробьиного. Возраст находки оценивается в 99 миллионов лет.

Анализ хвоста

Микроскопический анализ образца показал восемь позвонков середины (а может и конца) длинного, тонкого хвоста. Биологи предполагают, что общая длина хвоста состояла из 25-30 позвонков.

Удивительно, что находка такого уровня была сделана не в полевых исследованиях, а на обычном рынке. Впрочем, ученые давно знают о том, что застывший янтарь может стать бесценным кладезем информации - вспомните, хотя бы, сюжетную линию "Парка Юрского периода".

Кто это

На основе структуры хвоста исследователи смогли сделать предположение и о его хозяине. Скорее всего, хвост принадлежал детенышу целурозавра. Этот подвид относится к более широкому классу тероподов, куда входят и давно вымершие тираннозавры, и современные птицы.

Точно не птица

Наличие шарнирного устройства позвонков в найденном образце позволило ученым исключить возможность того, что перья принадлежали какой-то доисторической птице.



Современные птицы, как и ближайшие их предки из мелового периода, обладали совсем другой структурой хвоста, называемого пигостиль. Она позволяет перьям двигаться как единое целое.

Динозавр с перьями

Первые теории о существовании перьев у некоторых видов динозавров появились еще в 1990-м году. Однако, все найденные до этого образцы представляли собой либо целые крылья, либо значительную часть одного крыла. Считалось, что они принадлежат птицам эпохи динозавров.

Мечты о полете

В настоящем исследовании делается однозначный вывод: если подобные перья покрывали всю длину хвоста, то его владелец о небе мог бы только мечтать.

Скорее всего, перья осуществляли сигнальную функцию или играли определенную роль в регуляции температуры тела.

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