Ученые узнали, как ящерицы выживают в шторм
Исследователи из Гарварда провели эксперимент с вентилятором, чтобы пронаблюдать, каким образом ящерицы с Карибских островов удерживаются на дереве во время сильных порывов ветра, например, штормах и ураганах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Результаты эксперимента удивили ученых: оказалось, что некотрые ящерицы способны удерживаться передними лапами на дереве, даже когда скорость ветра достигает 174 километров в час. Однако при увеличении скорости животное "улетает".
"Не беспокойтесь, ящерицы при этом не пострадали. Мы организовали для них мягкое приземление. А после эксперимента мы вернули рептилий в естественную среду", - говорит биолог, участвовавший в эксперименте.
Организовать исследование было решено потому, что недавно группа исследователей наблюдала за ящерицами в естественных условиях - на островах Тёркс и Кайкос до и после сильных ураганов.
Итак, что же удалось выяснить ученым в результате этого эксперимента? У ящериц, которые способны удержаться при сильных порывах ветра, по сравнению с теми, что не способны, передние конечности длиннее, задние конечности, наоборот, короче, а также у них больше подушечки "пальцев".
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