Названы самые дорогие гостиничные номера в мире
28 июля 2018 17:41 297
Сайт о путешествиях Lonely Planet проанализировал предложения по проживанию в отелях по всему миру и назвал самые дорогие.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, первое место занял королевский люкс с видом на Монблан в одном из отелей Женевы: ночь там обойдется в 80 тысяч долларов. На втором расположился люкс с пятью спальнями и террасой в отеле в Нью-Йорке (75 тысяч долларов за ночь). Замкнул тройку пентхаус в Калифорнии за 45 тысяч.
На других позициях рейтинга расположились отели на Фиджи, Сардинии, в Марракеше, Монако и Нью-Йорке, при этом самая низкая стоимость составила 36 тысяч долларов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Июл. 23:32 6 728
-
27 Июл. 21:09 6 141
-
27 Июл. 21:27 6 042
-
14:43 5 339
-
27 Июл. 21:20 3 823