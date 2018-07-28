Названы самые дорогие гостиничные номера в мире

Сайт о путешествиях Lonely Planet проанализировал предложения по проживанию в отелях по всему миру и назвал самые дорогие.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, первое место занял королевский люкс с видом на Монблан в одном из отелей Женевы: ночь там обойдется в 80 тысяч долларов. На втором расположился люкс с пятью спальнями и террасой в отеле в Нью-Йорке (75 тысяч долларов за ночь). Замкнул тройку пентхаус в Калифорнии за 45 тысяч.

На других позициях рейтинга расположились отели на Фиджи, Сардинии, в Марракеше, Монако и Нью-Йорке, при этом самая низкая стоимость составила 36 тысяч долларов.

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