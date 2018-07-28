Завораживающие кадры самого продолжительного затмения Луны - ФОТО
28 июля 2018 14:53 320
Вечером 27 июля 2018 года состоялось уникальное природное явление - самое продолжительное в XXI веке лунное затмение. Во время него Луна на небе сблизилась с Марсом и окрасилась в багровый цвет.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет самые яркие фотографии "кровавой Луны".
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