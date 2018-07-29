Рэперша Карди Би отказалась ехать в тур с Бруно Марсом
29 июля 2018 11:35 113
Рэперша Карди Би отказалась от совместного концертного тура с певцом Бруно Марсом, сообщает Buzzfeed News.
Свое решение исполнительница объяснила желанием восстановиться после родов и провести время с ребенком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Не только я сама просто не готова к этому физически, я не готова оставить ребенка одного, потому что доктора объяснили, что дорога скажется на ее здоровье", - написала Карди Би в инстаграме.
Бруно Марс ответил рэперше и подчеркнул, что понимает ее решение.
"Самое важное - это твое здоровье и здоровье твоей семьи. Я знаю, что фанаты поймут. Ты делаешь все абсолютно правильно", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
05:47 330
Лучшие экранизации книг Стивена Кинга
-
28 Июл. 22:53 15 826
-
28 Июл. 21:20 9 621
-
28 Июл. 14:43 5 550
-
28 Июл. 12:05 4 368
-
28 Июл. 16:45 4 270