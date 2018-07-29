Рэперша Карди Би отказалась ехать в тур с Бруно Марсом

Рэперша Карди Би отказалась от совместного концертного тура с певцом Бруно Марсом, сообщает Buzzfeed News.

Свое решение исполнительница объяснила желанием восстановиться после родов и провести время с ребенком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не только я сама просто не готова к этому физически, я не готова оставить ребенка одного, потому что доктора объяснили, что дорога скажется на ее здоровье", - написала Карди Би в инстаграме.

Бруно Марс ответил рэперше и подчеркнул, что понимает ее решение.

"Самое важное - это твое здоровье и здоровье твоей семьи. Я знаю, что фанаты поймут. Ты делаешь все абсолютно правильно", - добавил он.