В Китае появился первый в мире отель без персонала
29 июля 2018 12:05 294
В роботизированном отеле, появившимся в городе Чэнду, нет персонала в привычном смысле этого слова, сообщает Economical Times.
На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Дополнительные пожелания - заказ еды или такси, стирка - также выполняются роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем, в отеле предполагается система связи с людьми.
К концу 2018 года планируется построить еще 50 аналогичных отелей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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