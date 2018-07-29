Звезда «Миссия невыполнима» рассказал об инциденте с полицией

29 июля 2018 12:33

Актер Винг Реймс, известный по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", рассказал об инциденте с полицией, который произошел с ним два года назад. Об этом сообщает ABC News.

По словам актера, он был у себя дома и, открыв дверь, увидел полицейских с наставленным на него оружием. Выяснилось, что соседка позвонила в службу 911 и сообщила, что "крупный чернокожий мужчина" вломился в дом Реймса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что конфликт угас после того, как один из офицеров узнал актера, однако не благодаря его ролям: сыновья мужчин играли друг с другом в баскетбол. После этого полицейские отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.

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