Звезда «Миссия невыполнима» рассказал об инциденте с полицией
29 июля 2018 12:33 216
Актер Винг Реймс, известный по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", рассказал об инциденте с полицией, который произошел с ним два года назад. Об этом сообщает ABC News.
По словам актера, он был у себя дома и, открыв дверь, увидел полицейских с наставленным на него оружием. Выяснилось, что соседка позвонила в службу 911 и сообщила, что "крупный чернокожий мужчина" вломился в дом Реймса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что конфликт угас после того, как один из офицеров узнал актера, однако не благодаря его ролям: сыновья мужчин играли друг с другом в баскетбол. После этого полицейские отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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