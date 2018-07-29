Брэд Питт получил за съемки в «Дэдпуле 2» чашку кофе в качестве гонорара

Американский актер Брэд Питт попросил в качестве гонорара за съемки в "Дэдпуле 2" только одну чашку кофе. Об этом исполнитель главной роли Райан Рейнольдс заявил в интервью Entertainment Tonight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рейнольдс назвал поступок Питта "самым хорошим, который только можно было совершить". Он также отметил, что не сразу поверил в то, что Питт согласен сниматься бесплатно.

"Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: "В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?". И мне сказали, что одну чашку кофе", - рассказал Рейнольдс.

По мнению актера, эпизодическая роль Питта в "Дэдпуле 2" - это вызов, поскольку "что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени".