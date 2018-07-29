Назван продукт, снижающий уровень стресса и агрессивность
29 июля 2018 16:52 163
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень стресса и агрессивность, выяснили ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.Проведенное исследование показало, что принимающие пищу с высоким содержанием омега-3 дети ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.
По мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов. Авторы работы полагают, что восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.
"Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения", - подчеркивает автор публикации.
Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!