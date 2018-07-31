Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании - ФОТО

Распространено мнение, что здоровое питание - это сложно, дорого и всегда невкусно. Однако ученые пересматривают основы сбалансированного рациона и реабилитируют некоторые продукты, считавшиеся вредными.Day.Az со ссылкой на Ria.ru рассказывает, почему кофе больше не канцероген, а жиры - обязательный компонент здоровой диеты.

Никакого алкоголя!

Здоровое питание, физическая активность и полный отказ от алкоголя снижают риск развития рака груди у женщин и простаты у мужчин, утверждают французские ученые. По мнению сотрудников Американского института исследований рака, разработавших специальную систему питания для профилактики онкологических заболеваний, в здоровом рационе нет места горячительным напиткам.

Однако ученые из Политехнического университета Вирджинии категорически не согласны с выводами коллег. Они показали, что ресвератрол - вещество, содержащееся в кожуре винограда и, соответственно, вине, - благотворно воздействует на мозг, замедляя его старение. Причем в красном вине ресвератрола больше, чем в белом.

Кроме того, умеренное употребление вина защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов. Пиво - разумеется, в разумных количествах - снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как нормализует уровень холестерина в крови.