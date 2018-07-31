Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании - ФОТО
Распространено мнение, что здоровое питание - это сложно, дорого и всегда невкусно. Однако ученые пересматривают основы сбалансированного рациона и реабилитируют некоторые продукты, считавшиеся вредными.Day.Az со ссылкой на Ria.ru рассказывает, почему кофе больше не канцероген, а жиры - обязательный компонент здоровой диеты.
Никакого алкоголя!
Здоровое питание, физическая активность и полный отказ от алкоголя снижают риск развития рака груди у женщин и простаты у мужчин, утверждают французские ученые. По мнению сотрудников Американского института исследований рака, разработавших специальную систему питания для профилактики онкологических заболеваний, в здоровом рационе нет места горячительным напиткам.
Однако ученые из Политехнического университета Вирджинии категорически не согласны с выводами коллег. Они показали, что ресвератрол - вещество, содержащееся в кожуре винограда и, соответственно, вине, - благотворно воздействует на мозг, замедляя его старение. Причем в красном вине ресвератрола больше, чем в белом.
Кроме того, умеренное употребление вина защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов. Пиво - разумеется, в разумных количествах - снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как нормализует уровень холестерина в крови.
Свежие vs замороженные
В любую сбалансированную диету входят овощи и фрукты. Считается, что следует отдавать предпочтение свежим, а не замороженным продуктам, так как при заморозке они утрачивают полезные свойства. Но американские ученые установили, что замороженные овощи и фрукты содержат больше витаминов и полезных веществ, чем те, что продаются в магазинах как свежие. Уже через пять дней хранения в холодильнике овощи проигрывают своим замороженным аналогам по количеству витамина А.
Исследователи из Университета Калифорнии более осторожны в оценках. Некоторые виды овощей (брокколи, морковь, кукуруза, бобы) действительно при заморозке сохраняют определенные полезные вещества - например, рибофлавин (он же витамин В2), участвующий в образовании эритроцитов, и аскорбиновую кислоту, необходимую для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Но содержание бета-каротина (провитамин витамина А) во многих продуктах при заморозке значительно уменьшается.
Свежевыжатые соки полезны для здоровья?Соки - важная часть системы здорового питания, так как в них много полезных веществ и витаминов. Есть даже такие типы диет, при которых рекомендуется несколько дней пить только соки, исключив из рациона все остальное. Тем не менее ученые из Принстонского университета предупреждают: употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника.
Эксперименты на мышах показали, что тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, не способным справиться с углеводами.
Исследователи советуют пить свежевыжатые соки в небольших количествах и только после приема пищи. Но и это чревато неприятными последствиями. Как выяснили австралийские ученые, при регулярном употреблении фруктовых соков значительно повышается центральное аортальное систолическое давление, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Мифы о жирной едеМногие системы здорового питания рекомендуют ограничивать себя в жирной пище. А международная группа исследователей пришла к выводу, что жиры не просто безопасны, но даже полезны. Сравнив показатели здоровья более 135 тысяч человек из 18 стран, ученые обнаружили, что при недостатке в рационе жиров увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Другое исследование, в котором приняли участие около пятидесяти тысяч женщин, не выявило связи между уровнем жиров в рационе и развитием рака молочной железы, рака толстой кишки или сердечных заболеваний. Кроме того, испытуемые, ограничивающие себя в течение восьми лет в жирной пище, почти не избавлялись от лишнего веса.
Кофе и ракСистема здорового питания часто предполагает отказ от кофе. Дурная репутация закрепилась за ним после того, как в 1991 году подразделение ВОЗ - Международное агентство по изучению рака (МАИР) - отнесло кофе к категории канцерогенов 2В. Специалисты полагали, что регулярное употребление ароматного напитка может привести к раку мочевого пузыря.
В 2016 году эксперты МАИР обвинения с кофе сняли, пояснив, что научных данных о связи кофеина с риском развития онкологических опухолей недостаточно. Более того, последние исследования показывают, что одна чашка кофе в день благотворно влияет на здоровье, уменьшая риск рака, болезней сердца и сосудов. А ежедневные шесть чашек кофе снижают вероятность преждевременной смерти на 16 процентов.