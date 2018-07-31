Найдено сильнейшее природное успокоительное
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень стресса и агрессивность, выяснили ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл, передает Day.Az со ссылкой на Ria.ru.
Проведенное исследование показало, что принимающие пищу с высоким содержанием омега-3 дети ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.
По мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов. Авторы работы полагают, что восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.
"Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения", - подчеркивает автор публикации.
Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.
Ранее китайские ученые выяснили, что употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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